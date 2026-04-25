Puntarenas vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Puntarenas vs Saprissa, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Este domingo 26 de abril, Puntarenas FC recibirá a Deportivo Saprissa en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez por la jornada 18 del Torneo Clausura. El duelo enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en este tramo final del campeonato.

Puntarenas FC atraviesa un momento complicado en el campeonato. El equipo de César Alpizar suma varios partidos sin ganar y se mantiene en la parte baja de la tabla. La derrota por goleada en su último encuentro ante Alajuelense reflejó problemas defensivos que ha arrastrado en las últimas jornadas. En este contexto, buscará hacerse fuerte en casa para cortar la racha negativa y cerrar el torneo con mejores sensaciones.

Por su parte, Deportivo Saprissa llega en un escenario más favorable. El equipo de Hernán Medford se ubica en el segundo lugar de la tabla y ya aseguró su clasificación a las semifinales. La goleada en la última fecha confirmó su buen momento ofensivo. Con ese panorama, intentará sumar nuevamente para mantener el ritmo competitivo de cara a la fase decisiva del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Puntarenas vs Saprissa de la jornada 18 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Puntarenas y Saprissa está programado para el jueves 23 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Puntarenas vs Saprissa hoy

Ni Puntarenas ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que César Alpizar y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Puntarenas : Adonis Pineda, Farbod Samadian, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Kenner Gutiérrez, Ignacio Gómez, Raheem Cole, Ulises Segura, Randy Taylor, Daniel Colindres, Doryan Rodríguez. DT : César Alpizar.

: Adonis Pineda, Farbod Samadian, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Kenner Gutiérrez, Ignacio Gómez, Raheem Cole, Ulises Segura, Randy Taylor, Daniel Colindres, Doryan Rodríguez. : César Alpizar. Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Alberth Barahona, Jefferson Brenes, Marvin Loria, Luis Paradela, Bancy Hernandez, Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Puntarenas vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Puntarenas y Saprissa:

13 de enero de 2026 | Saprissa 2-2 Puntarenas | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Saprissa 2-1 Puntarenas | Torneo Apertura

10 de septiembre de 2025 | Puntarenas 3-1 Saprissa | Torneo Apertura

15 de abril de 2025 | Puntarenas 1-2 Saprissa | Torneo Clausura

12 de febrero de 2025 | Saprissa 0-0 Puntarenas | Torneo Clausura

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