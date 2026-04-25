Xelajú MC vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú MC vs Cobán Imperial, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Cobán Imperial se enfrentan este domingo 26 de abril por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026 en un partido que se disputará en el Estadio Mario Camposeco. Ambos equipos llegan al encuentro con buenas sensaciones luego de sus victorias en la fecha anterior. Será un choque de alta intensidad, con los dos conjuntos motivados por la oportunidad de seguir escalando en la tabla de clasificación.

Xelajú MC viene de un triunfo ajustado 3-2 ante Mictlán, lo que le dio un impulso anímico. A pesar de algunos resultados irregulares en las últimas jornadas, con dos victorias y dos derrotas, el equipo se mantiene en la cima de la tabla con 36 puntos. Su ataque ha mostrado eficiencia, marcando 8 goles en sus últimos partidos, aunque la defensa permitió 6.

Por su parte, Cobán Imperial llega a este encuentro después de ganar 3-1 a Achuapa. El equipo ha tenido un rendimiento algo mixto en sus últimos partidos, con 1 derrota, 3 empates y 4 goles a favor, sin goles en contra. Con 32 puntos, se encuentra en el sexto lugar y buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Cobán Imperial de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Cobán Imperial está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Cobán Imperial hoy

Xelajú MC no cuenta con futbolistas sancionados, mientras que Cobán Imperial sufrió las lesiones de sus dos porteros Tomás Casas y Víctor Ayala para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC : Rubén Silva, Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz, Elmer Cardoza, Antonio López, Jorge Aparicio, Widvin Tebalan, Yilton Díaz, Harim Quezada, Yair Jaén DT : Roberto Hernández.

: Rubén Silva, Raúl Calderón, Manuel Romero, Kevin Ruíz, Elmer Cardoza, Antonio López, Jorge Aparicio, Widvin Tebalan, Yilton Díaz, Harim Quezada, Yair Jaén : Roberto Hernández. Cobán Imperial: Luis Ángel Pereira, Luis De León, Marcos Acosta, Eduardo Soto, Carlos Flores, Byron Leal, Ángel Cabrera, Bryan Lemus, Oscar Mejía, Janderson Pereira, Uri Amara. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Cobán Imperial:

5 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

22 de febrero de 2025 | Cobán Imperial 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

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