Benfica vs Moreirense en vivo la Liga de Portugal 2026: resultado y goles de la jornada 31

El colombiano, Richard Ríos será inicialista en este duelo por la Liga de Portugal.

Directo de Benfica por la Liga de Portugal.

Benfica tendrá una nueva oportunidad para recortar distancia con el Porto y por eso, este sábado 25 de abril recibirá aMoreirense por la jornada 31 de la Liga de Portugal. Este compromiso contará con la actuación del colombiano Richard Ríos, quien se ha convertido en una ficha clave del equipo que dirige José Mourinho.

¿A qué hora inicia el Benfica vs Moreirense hoy 25 de abril?

El duelo entre Benfica y Moreirense por la jornada 31 de la Liga de Portugal iniciará a las 12:00 p.m., hora de Portugal, mientras que en México, será a las 11:00 de la mañana.

Alineaciones el Benfica vs Moreirense para la jornada 31, al momento

Benfica: Anatoliy Trubin; António Silva,Alexander Bah, Fredrik Aursnes, Dodi Lukebakio, Vangelis Pavlidis, Leandro Barreiro, Richard Ríos, Samuel Dahl, Rafa Silva y Nicolás Otamendi.

Moreirense: Andre Ferreira; Fabiano, Gonzaga, Batista, Travassos, Stjepanovic, Rodrigo Alonso Martín, Costa Araujo, Assis, Francisco Ribeiro y Alan.

¿Dónde ver el Benfica vs Moreirense en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Benfica y Moreirense se transmitirá en Disney + tanto en México como en Colombia. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto.

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