Pensión Bienestar 2026, calendario oficial: estos apellidos reciben el pago del 9 al 13 de noviembre

La segunda semana de dispersión contempla apellidos de la D a la L; los depósitos corresponden al bimestre noviembre-diciembre de 2026

Pensión Bienestar y el calendario de noviembre 2026 | @bienestarmx

El calendario de pagos de los Programas para el Bienestar continúa del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026 con depósitos para beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras D a la L. La Secretaría de Bienestar confirmó que los recursos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre se entregan directamente a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

La dispersión comenzó el pasado 3 de noviembre y concluirá el viernes 27. Durante esta segunda semana, el lunes recibirán su depósito las letras D, E y F; el martes y miércoles será el turno de la G; el jueves corresponderá a H, I, J y K; y el viernes cerrará la letra L.

El calendario aplica a la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras. Después del viernes 13 habrá una pausa en el calendario y los depósitos se reanudarán el martes 17 de noviembre con los apellidos que comienzan con M.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar y a quiénes? Letra por letra

El lunes 9 de noviembre recibirán su pago las personas cuyo primer apellido comience con D, E o F. La Secretaría de Bienestar organiza los depósitos por la letra inicial del primer apellido para distribuir la dispersión de los recursos a lo largo del mes.

Para la letra G se contemplaron dos días: martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Esto significa que quienes tengan un primer apellido con esa inicial pueden recibir el depósito en cualquiera de esas dos fechas, conforme al calendario establecido por la dependencia.

El jueves 12 de noviembre corresponderá a los apellidos que comienzan con H, I, J y K, mientras que el viernes 13 será el turno de la letra L. El calendario continuará después con M los días 17 y 18, hasta finalizar con W, X, Y y Z el viernes 27 de noviembre.

Lunes 9 de noviembre: letras D, E y F.

Martes 10 y miércoles 11 de noviembre: letra G.

Jueves 12 de noviembre: letras H, I, J y K.

Viernes 13 de noviembre: letra L.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar 2026 y dónde se puede consultar?

Los montos dependen del programa al que pertenezca cada beneficiario. La Pensión para Adultos Mayores entrega 6,400 pesos; Mujeres Bienestar, 3,100 pesos; la Pensión para Personas con Discapacidad, 3,300 pesos; y el Programa para Madres Trabajadoras, 1,650 pesos en la modalidad informada por la Secretaría.

La fecha correspondiente a cada apellido puede consultarse en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, así como mediante la Línea de Bienestar en el 800 639 42 64. Los depósitos se realizan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar y no requieren intermediarios.

Los beneficiarios no están obligados a retirar el dinero el mismo día en que reciben el depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la tarjeta para utilizarlos posteriormente. Además, las personas inscritas en Sembrando Vida recibirán el miércoles 11 de noviembre su jornal mensual de 6,450 pesos, bajo una fecha específica distinta al calendario por apellidos.