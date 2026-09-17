Mbappé explica su postura tras la polémica por la playera de apoyo a Ceuta: “No quiero meter prioridad en el sufrimiento”

El francés aclaró que usó a medias la camiseta de apoyo a Ceuta para expresar solidaridad con sus habitantes y también con los migrantes que sufren

El gesto generó mucho revuelo en redes sociales | Reuters

Kylian Mbappé explicó los motivos por los que portó a medias una playera de apoyo a Ceuta antes del partido entre Elche y Real Madrid. El delantero francés negó que su postura representara un rechazo hacia los habitantes de la ciudad y señaló que también buscó recordar a los inmigrantes que murieron o permanecen en condiciones adversas.

¿Qué pasó con Mbappé, Vinicius y Konaté antes del Elche vs Real Madrid?

La polémica comenzó en la previa del encuentro de la jornada 6 de LaLiga, disputado el 15 de septiembre. Los jugadores de ambos equipos recibieron una playera blanca con los mensajes “Todos somos caballas” y “Nuestra ciudad, nuestra patria”, como muestra de apoyo a Ceuta después de la crisis migratoria registrada a finales de julio.

Las imágenes mostraron que Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté se colocaron la camiseta solo hasta la mitad, ocultando parte del mensaje. Los tres futbolistas también estuvieron entre los primeros en retirarse la prenda, mientras el resto de sus compañeros mostró el mensaje durante el acto previo al partido. La escena generó cuestionamientos en redes sociales, entre sectores políticos y dentro de la propia afición madridista. AS informó que las playeras fueron entregadas a los titulares en el túnel, poco antes de salir al campo.

La propuesta partió del Elche y fue aceptada por el Real Madrid. Sin embargo, el equipo blanco dejó en manos de sus futbolistas la forma de participar. La iniciativa ya había aparecido en los partidos Levante-Barcelona y Villarreal-Betis, después de recibir la autorización de LaLiga. El presidente del organismo, Javier Tebas, consideró que se trataba de un acto institucional y criticó la conducta de los tres jugadores.

Mbappé explica por qué se puso la playera a medias

Ante las interpretaciones generadas por las imágenes, Mbappé habló en una entrevista con el diario AS y afirmó que la instrucción de utilizar la playera procedió de los clubes, sin que la decisión hubiera surgido de los futbolistas. “Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Fue una decisión de los clubes de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla”, declaró el atacante del Real Madrid.

El capitán de Francia sostuvo que su gesto no estuvo dirigido contra Ceuta. En cambio, explicó que quiso ampliar el mensaje hacia las personas migrantes afectadas por la situación: “Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”.

Mbappé reconoció que su decisión podía provocar otra interpretación, pero insistió en que respalda a los habitantes de la ciudad: “Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos. Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento”.

El futbolista cerró su explicación con un llamado a la paz: “Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido”.

¿Cuál es el contexto de la campaña de apoyo a Ceuta?

La campaña “Todos somos caballas” surgió tras la llegada de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. La entrada de personas a través de la frontera del Tarajal provocó problemas de atención, tensión social y protestas de habitantes que reclamaron el regreso a la normalidad. “Caballas” es el nombre popular con el que se conoce a los habitantes de la ciudad autónoma española ubicada en el norte de África. La iniciativa nació en la Asociación Valenciana de Empresarios antes de extenderse a distintos clubes.

El gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté abrió un debate sobre la participación de los jugadores en campañas institucionales y su libertad para asumir una postura propia. Mientras Tebas y representantes políticos cuestionaron su actuación, otros defendieron el derecho de los futbolistas a decidir. Mbappé, por su parte, aclaró que su intención fue mostrar solidaridad tanto con Ceuta como con las personas migrantes afectadas.

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