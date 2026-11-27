El conjunto de Aguascalientes comienza su reestructuración tras quedar eliminado de la Liguilla y terminar entre los peores equipos del torneo

Jiménez durante el Apertura 2026 | Imago7

La falta de resultados del Necaxa en el Apertura 2026 de la Liga MX comienza a tener consecuencias. Este viernes 27 de noviembre, la directiva de los Rayos anunció la salida de ocho futbolistas como parte de la reestructuración de su plantilla rumbo al Clausura 2027, entre los que destaca Luis Jiménez, guardameta que protagonizó un episodio polémico por su comportamiento con la afición del equipo de Aguascalientes.

A través de un comunicado oficial, el conjunto de Aguascalientes confirmó que Lorenzo Faravelli, Emilio Martínez, Luis Jiménez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz, Christopher Andrade, Carlos Vargas y Kevin Rosero concluyeron su etapa con la institución. La decisión representa el primer movimiento de una renovación que todavía no termina, pues el club anticipó que continuará con la conformación de su plantel durante los próximos días.

Luis Jiménez, de tener un altercado con la afición a salir del Necaxa

La salida del guardameta mexicano revive lo ocurrido el pasado 11 de septiembre, durante la jornada 8 del campeonato. Aquella noche, Necaxa perdió 1-0 ante Puebla en el Estadio Victoria y Luis Jiménez terminó expulsado. En su camino hacia los vestidores, el portero respondió con un gesto ofensivo a los abucheos y reclamos de los seguidores rojiblancos, acción que quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.

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La reacción del arquero provocó que la institución interviniera y anunciara una sanción económica y deportiva de acuerdo con su reglamento interno. Jiménez, originario de Aguascalientes, ofreció disculpas públicas mediante sus redes sociales y posteriormente en un video difundido por el propio club: “Mi reacción no estuvo bien, asumo mis errores, asumo las consecuencias también”.

El episodio ocurrió durante su primer torneo como titular en el máximo circuito, después de la salida del argentino Ezequiel Unsain. Sin embargo, el canterano de 22 años perdió protagonismo durante el semestre y concluyó el Apertura 2026 con 10 partidos disputados. Aunque su enfrentamiento con la afición marcó su paso por los Rayos, el club no especificó que este incidente fuera el motivo de su salida.

Necaxa comienza su reconstrucción tras el fracaso en el Apertura 2026

La renovación del plantel responde a un semestre en el que los resultados estuvieron lejos de las expectativas. Necaxa terminó en la posición 16 de la clasificación general con apenas 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y nueve derrotas. Además, registró 19 goles a favor y 30 en contra, cifras que lo dejaron fuera de la lucha por el campeonato del fútbol mexicano.

Ni siquiera el cambio en el banquillo permitió revertir la situación. Martín Varini fue destituido después de la derrota ante Puebla y Juan Reynoso asumió el cargo en septiembre, aunque el entrenador peruano únicamente consiguió una victoria en las nueve jornadas restantes. Ahora, el técnico tendrá la oportunidad de trabajar desde la pretemporada y participar en la construcción de un nuevo proyecto deportivo.

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Los movimientos también obligarán a la directiva a atender la situación bajo los tres postes, pues Christopher Andrade acompaña a Luis Jiménez en la lista de bajas, mientras que Javier Orantes permanece en el equipo. Los Rayos reportarán a sus instalaciones el próximo lunes 7 de diciembre para iniciar la pretemporada, en espera de conocer los refuerzos y las posibles salidas adicionales de cara al Clausura 2027.