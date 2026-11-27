El elenco ‘Cuyabro’ tiene en casa y ante su gente la posibilidad de volver a Primera División. Empatando o perdiendo por un gol volverá.

Posibles Quindío Vs Boca De Cali/ Claro Sports.

Deportes Quindío nunca había estado tan cerca de volver a Primera División, como este sábado 28 de noviembre del 2026, empatando o perdiendo solo por un gol jugará la Liga BetPlay 2027. Sin embargo al frente está Boca Juniors de Cali, que también quiere hacer historia. Todos los detalles de este juego están en Claro Sports.

Posible alineación del Deportes Quindío para el juego de ida del Torneo BetPlay 2026-II

Así formaría Deportes Quindío: Joel Silva; Jáminson Sandoval, Juan Ocampo, Martín Payares, Mauricio Castaño; Santiago Orozco, Yosimarc Torres; Javier Reina, Juan Pablo Ibargüen, Andrés Carabalí y José Lloreda. DT: Harold Rivera.

Posible alineación de Boca Juniors de Cali para el juego de ida del Torneo BetPlay 2026-II

Así formaría Boca Juniors de Cali: Euler Obando; Santiago Muñoz, Yasert Morán, Kevin Hurtado, Didier Henao; Luis Pérez, Juan Viveros; José Andrade, Juan Camilo Cuero, Jhon Aponzá y Deyman Cortés. DT: José Manuel Rodríguez.

¿Cómo y dónde ver a Boca Juniors de Cali vs Deportes Quindío por la ida de la final del Torneo BetPlay 2026-II?

Este juego, válido por la vuelta de la final del Torneo BetPlay 2026-II en Armenia, Quindío, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de cada compromiso y si hay o no clasificado a la Liga del 2027.

Últimos partidos del Deportes Quindío

23.11.2026 | Boca Juniors de Cali 0-2 Deportes Quindío.

19.11.2026 | Real Cundinamarca 0-2 Deportes Quindío.

15.11.2026 | Deportes Quindío 0-1 Real Cartagena.

11.11.2026 | Deportes Quindío 1-0 Tigres.

07.11.2026 | Tigres 2-0 Deportes Quindío.

Últimos partidos de Boca Juniors de Cali

23.11.2026 | Boca Juniors de Cali 0-2 Deportes Quindío.

19.11.2026 | Unión Magdalena 1-2 Boca Juniors de Cali.

15.11.2026 | Boca Juniors de Cali 1-2 Independiente Valle del Cauca.

10.11.2026 | Envigado 2-0 Boca Juniors de Cali.

06.11.2026 | Boca Juniors de Cali 1-0 Envigado.

MÁS INFORMACIÓN: Este será el rival de la Selección Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 de la FIFA

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Andrés Rojas.

Asistente Nro. 1: Julio Hoyos.

Asistente Nro. 2: Arbis Acosta.

Cuarto Árbitro: Stivenson Celeita.

VAR: Heider Castro.

AVAR: Jonathan Ballesteros.

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