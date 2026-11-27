Sequeira le anima al líder.

Douglas Sequeira, técnico de Inter San Carlos. (Captura FUTV)

Este sábado 28 de noviembre se lleva adelante la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica. Todo hace ver que estaremos ante una definición dramática y apasionante ya que tanto Saprissa como Cartaginés llegan igualados en punto y líderes, y Sporting está tercero con apenas una sola unidad menos, por lo que todo puede pasar.

“Somos consciente de que vamos a jugar contra el líder en un estadio que ellos son fuertes, que llevan casi ocho partidos con siete victorias y un empate, pero vieras que la semana ha estado bastante buena, hicimos el análisis defensivo, y la preparación hoy del último entrenamiento, y las sensaciones es de sacar un resultado positivo, y Dios primero que así sea”, empezó diciendo el técnico.

En esa misma línea, señaló: “Tenemos esta linda oportunidad de jugar un buen partido, y la sensación de la semana, como le digo, la preparación ha estado muy buena, pero esto no es de buenas intenciones, sabemos de que no va a ser fácil mañana, pero tampoco para ellos”.

Saprissa es el favorito para terminar líder. Tiene los mismos 34 goles a favor que Cartaginés, pero recibió cinco menos: esa solidez defensiva explica su ventaja de +18 contra +13. Si ambos ganan, Cartaginés necesita vencer por un margen seis goles mayor que Saprissa para superarlo por diferencia de gol; con cinco, habría que aplicar el siguiente desempate.

Sporting merece atención: está a un punto y suma cuatro victorias en los últimos cinco encuentros que muestra la imagen. Comparte con los dos líderes la cifra de 34 goles anotados, aunque sus 25 recibidos reflejan una mayor fragilidad defensiva. Si gana a Puntarenas y Saprissa y Cartaginés no ganan, termina primero.

San Carlos–Alajuelense es el partido más dramático. Los locales necesitan ganar; la Liga clasifica ganando o empatando. Me inclino ligeramente por los manudos por su mejor balance del torneo —28 goles a favor y 17 en contra, frente al 19-21 de San Carlos—, pero la localía norteña hace que esté lejos de ser un boleto asegurado.

Si se cumple mi proyección, las semifinales serían Saprissa–Alajuelense y Cartaginés–Sporting. El clásico concentraría las miradas, pero el otro cruce reuniría a dos equipos con una producción ofensiva idéntica y apenas un punto de diferencia.

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