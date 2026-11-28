La Liga MX presentó las designaciones arbitrales para el duelo de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026. La atención se centra en lo que suceda en el Estadio Azteca

Santander coordinará un juego que estará bajo la lupa | Imago7

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó las designaciones para los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, con Luis Enrique Santander como uno de los protagonistas. El silbante estará encargado del enfrentamiento entre América y Monterrey en el Estadio Azteca, una decisión que coloca nuevamente al arbitraje en el centro de la discusión después de lo ocurrido durante el primer capítulo de la eliminatoria.

La designación llega después de que Rayados y América empataran 0-0 en el Gigante de Acero, en un encuentro marcado por la expulsión de Ricardo Chávez durante los primeros minutos. El defensa de Monterrey recibió inicialmente una tarjeta amarilla por una entrada sobre Óscar Perea, pero el árbitro Víctor Alfonso Cáceres modificó su decisión después de revisar la jugada en el monitor del VAR. La tarjeta roja dejó al equipo regiomontano con diez jugadores durante prácticamente todo el partido, situación que generó cuestionamientos sobre el criterio arbitral.

La controversia continuó después del encuentro, cuando Walter Erviti, director deportivo de Monterrey, cuestionó la actuación arbitral y la designación del silbante, queja que posiblemente le termine acarreando una multa económica por parte de la Comisión Disciplinaria. La decisión también recibió respaldo de especialistas como Roberto García Orozco, quien consideró correcta la intervención del VAR y calificó la entrada de Chávez como una acción de intensidad alta.

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Santander será el árbitro central del América vs Rayados del sábado 28 de noviembre, programado para las 21:10 horas, acompañado por Alberto Morín y Alejandro Morales como asistentes. Abraham Quirarte fungirá como cuarto árbitro, mientras que Salvador Pérez y Michael Caballero estarán a cargo del VAR y AVAR, respectivamente. La designación adquiere relevancia por los antecedentes de cuestionamientos que han rodeado al silbante en encuentros del conjunto azulcrema.

La eliminatoria se encuentra empatada y América cuenta con la ventaja de su posición en la tabla general, por lo que cualquier empate o victoria le permitirá acceder a las semifinales. Monterrey, en cambio, necesita ganar en el Coloso de Santa Úrsula para mantenerse en la competencia.

¿Quiénes serán los árbitros para la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026?

Jesús Rafael López Valle fue designado para dirigir el Atlas vs Toluca, programado para el sábado 28 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Los Diablos Rojos llegan con una ventaja de 2-0 conseguida en la ida, por lo que los Rojinegros necesitan ganar por una diferencia mínima de dos goles para avanzar mediante el criterio de posición en la tabla, mientras que Toluca buscará conservar su ventaja para instalarse entre los cuatro semifinalistas.

Para el domingo 29 de noviembre, Daniel Quintero Huitrón estará al frente del Chivas vs Pachuca, que se disputará a las 19:07 horas en el Estadio Akron. Los Tuzos llegan con una ventaja de 2-1, aunque no podrán contar con Oussama Idrissi, expulsado durante la ida por Fernando Hernández tras una celebración que también provocó cuestionamientos. Guadalajara, líder de la fase regular, necesita ganar por cualquier marcador para conseguir su clasificación a semifinales.

Finalmente, Adonai Escobedo González dirigirá el Cruz Azul vs León del domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Azteca. La Máquina llega con una ventaja de 4-0 conseguida en el Nou Camp, resultado que obliga a los Esmeraldas a buscar una diferencia de cinco anotaciones para eliminar al conjunto cementero.

Con cuatro eliminatorias por resolverse, las decisiones arbitrales estarán nuevamente bajo observación, especialmente después de las controversias registradas durante los encuentros de ida.