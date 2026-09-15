Comunicaciones podría sumar refuerzos: la particular opción que analiza Roberto Montoya

Reveló una alternativa que podría explorar para fortalecer el plantel

Roberto Montoya busca levantar a Comunicaciones | @CremasOficial

Roberto Montoya todavía no consiguió su primera victoria como entrenador de Comunicaciones y ya trabaja en las decisiones que podrían marcar las próximas semanas del equipo. Después de sumar una derrota y un empate en sus primeros dos partidos, el técnico mexicano reconoció que el plantel está golpeado anímicamente y habló incluso de la posibilidad de buscar nuevos jugadores si encuentra alternativas que se ajusten a lo que necesita.

Montoya asumió en uno de los momentos más complicados de los cremas y su estreno tampoco resultó sencillo. Comunicaciones cayó frente a Marquense en un encuentro condicionado por las expulsiones y posteriormente consiguió un empate, por lo que la reacción esperada después del cambio de entrenador todavía no llegó.

“El plan de juego del partido ante Marquense era distinto, nos tuvimos que ajustar muy pronto, teníamos la esperanza de empatar el partido, pero nuevamente una expulsión nos condicionó y es complicado”, explicó el entrenador en declaraciones a Emisoras Unidas, aunque destacó el esfuerzo realizado por sus futbolistas.

Roberto Montoya reconoce el problema que enfrenta Comunicaciones

Más allá de los resultados, Montoya identificó otro aspecto que considera fundamental para comenzar la recuperación. “Tenemos un equipo con calidad pero golpeado anímicamente por lo que pasó últimamente”, reconoció el mexicano, quien aseguró que una parte del trabajo de su cuerpo técnico está enfocada precisamente en recuperar mentalmente al grupo.

La próxima Fecha FIFA agregará dificultades. Stheven Robles estará con Guatemala, Karel Espino y Dairon Reyes fueron llamados por Cuba y Jonathan Moncada estará con Nicaragua. A esas ausencias se suman las suspensiones de Omar Duarte y Agustín Vuletich, por lo que Montoya deberá encontrar soluciones dentro de un plantel que ya llega condicionado.

“Hay calidad, pero todos tenemos que jalar para el mismo lado. Queremos mejorar paulatinamente”, manifestó el entrenador. Por ahora, su prioridad es potenciar a los futbolistas que ya tiene y no utilizar la posibilidad de incorporar jugadores como una excusa para los resultados.

¿Comunicaciones buscará nuevos fichajes?

Sin embargo, Montoya no cerró la puerta a posibles incorporaciones. El mexicano reconoció que encontrar futbolistas con ritmo competitivo a esta altura de la temporada resulta complicado y señaló a la Primera División como uno de los lugares que Comunicaciones podría observar en busca de alternativas.

“Tenemos que voltear a ver a Primera División, pero queremos seguir con los que están. Más adelante veremos si encontramos algún jugador que tenga el perfil que buscamos y lo podemos incorporar”, afirmó.

La primera oportunidad para comenzar a cambiar el panorama llegará este viernes 18 de septiembre ante Guastatoya en el estadio Cementos Progreso. Después de una primera semana sin victorias, Montoya necesita que Comunicaciones comience a reaccionar mientras define si la solución está únicamente dentro del actual plantel o si será necesario acudir al mercado.

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