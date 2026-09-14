Masa de aire frío se aproxima a México: qué es y cómo afectará el clima en la CDMX

La Ciudad de México tendrá mañanas frescas y lluvias durante la semana, aunque no se prevé un impacto directo de aire frío

¿Qué es una Masa de aire frío? | Vía REUTERS

México comenzó septiembre con el inicio de la temporada de frentes fríos 2026-2027, un periodo en el que las masas de aire procedentes del norte del continente comienzan a modificar las temperaturas de distintas regiones. Para este ciclo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el ingreso de 56 frentes fríos entre septiembre de 2026 y mayo de 2027, tres de ellos durante este mes.

Las temperaturas ya muestran descensos durante las madrugadas en las zonas altas del centro del país. Para este lunes 14 de septiembre, el pronóstico contempla valores mínimos de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Sin embargo, el panorama contrasta con entidades del norte, donde todavía se esperan máximas superiores a los 35 grados.

En la Ciudad de México también se esperan mañanas frescas durante los próximos días, aunque hasta este lunes el SMN no identifica una masa de aire frío como la causa directa del tiempo en la capital. Los sistemas que influyen sobre el centro del país son canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en distintos niveles de la atmósfera y el ingreso de humedad. Además, las lluvias continuarán presentes durante la semana.

¿Qué es una Masa de aire frío y cuáles son sus efectos?

Una masa de aire frío es un volumen de aire que presenta temperaturas inferiores a las del entorno y que puede desplazarse desde regiones ubicadas en latitudes mayores. En México, muchas de estas masas proceden de Canadá y Estados Unidos y avanzan hacia el territorio nacional durante la temporada de sistemas frontales.

No debe confundirse una masa de aire frío con un frente frío. El frente corresponde a la zona de contacto entre dos masas de aire con características diferentes. Cuando el aire frío, que tiene mayor densidad, avanza sobre una masa de aire cálido, se introduce debajo de ella y obliga al aire caliente a ascender.

Este proceso puede provocar un descenso de temperatura, lluvias, nubosidad, viento y heladas. En determinadas condiciones también existe posibilidad de nieve o aguanieve en regiones altas. Cuando estos sistemas alcanzan el Golfo de México, pueden provocar eventos de “Norte”, con incremento en la velocidad del viento y del oleaje.

Los efectos tampoco son iguales en todo México. Una masa puede reducir las temperaturas en estados del norte y del centro mientras provoca viento en el Golfo o lluvias en regiones donde exista suficiente humedad.

Masa de aire frío en CDMX: ¿Cuándo impactará y cuáles son sus efectos en el clima?

Hasta este lunes 14 de septiembre de 2026, el pronóstico disponible no establece una fecha para el impacto directo de una masa de aire frío sobre la Ciudad de México. Por ello, no es posible asegurar que un sistema de este tipo llegue a la capital en un día determinado.

Lo que sí se observa es un periodo con temperaturas frescas durante las mañanas y lluvias. Para los próximos días, las mínimas en la Ciudad de México se mantendrán aproximadamente entre 12 y 14 grados Celsius, mientras que las máximas se ubicarán entre 22 y 25 grados. También existe posibilidad de lluvia y chubascos durante buena parte de la semana.

Para este lunes, el pronóstico nacional contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en la CDMX, además de rachas de viento que pueden alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

El martes 15 se mantienen los intervalos de chubascos en la capital, mientras que para el miércoles 16 y jueves 17 la previsión reduce las precipitaciones a lluvias aisladas. Las temperaturas mínimas más bajas asociadas al periodo se concentrarán principalmente en zonas montañosas que rodean al Valle de México.

Por lo tanto, no se prevé hasta ahora un desplome de temperatura generalizado en la CDMX por una masa de aire frío. El escenario apunta a mañanas frescas, tardes templadas y presencia de lluvias, con cambios que dependerán del avance de los primeros sistemas frontales de la temporada.

¿Qué estados tendrán bajas temperaturas por los efectos de la Masa de aire frío que se aproxima a México?

El SMN establece para este lunes 14 de septiembre temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en las zonas serranas de cinco entidades:

Michoacán

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla

Para la madrugada del martes 15, Durango se suma a la lista, por lo que los valores de 0 a 5 grados se esperan en las partes altas de Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

El miércoles 16 se mantiene el mismo grupo de entidades con temperaturas de 0 a 5 grados en sus regiones serranas. Para el jueves 17, el pronóstico incorpora también zonas montañosas de Chihuahua y Veracruz.

Estos registros no significan que toda la entidad alcance esas temperaturas. Los valores corresponden principalmente a zonas de mayor altitud, mientras que ciudades y regiones bajas pueden presentar cifras superiores.

La temporada apenas comienza. Conagua prevé 56 frentes fríos en México durante 2026-2027, por encima del promedio climatológico de 50. Diciembre sería el mes con mayor cantidad, con nueve sistemas previstos, mientras que septiembre contempla tres. El comportamiento de El Niño también puede influir en el desplazamiento de las masas de aire durante los próximos meses.

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