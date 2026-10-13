Comunicaciones vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026
Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.
Por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en el estadio Cementos Progreso, el equipo de Comunicaciones recibe a Aurora en un partido que cuando menos promete mucho, veremos qué tanto ocurre en el campo. Los locales llegan a este cotejo luego de una muy dura derrota como visitante contra San Pedro, mientras que los visitantes de superar a Xelajú.
Comunicaciones afronta la previa de este partido en calidad de 10° con 13 puntos, a cinco unidades de la zona de clasificación, por lo que le urge volver a la victoria para evitar sorpresas sobre el final. Los de Roberto Montoya llegaban con dos victorias seguidas antes de la inesperada caída a manos de San Pedro, y es por eso que tienen ahora ante su afición una gran oportunidad de volver a sumar.
Aurora, por su parte, es la antítesis en el sentido de que antes de superar a Xelajú en un partidazo, le tocó perder dos juegos seguidos y es por eso que querrá dejar atrás la mala racha y sostener a base de sumar. Los ‘atigrados’ encaran este partido octavos con 15 puntos y por ende, una victoria los colocaría cada vez más cerca del gran objetivo.
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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Aurora de la jornada 14 de la Liga de Guatemala
El encuentro entre Malacateco vs Guastatoya será el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 17:00 horas de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.
¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Aurora hoy
- Comunicaciones: Fredy Pérez; Kevin Grijalva, Nicolás Olivera, Elsar Martín, Stheven Robles, Karel Espino, Nelson García, Axel de la Cruz, Andersson Ortiz, Dewinder Bradley y Omar Duarte.
- Aurora: Diego Navas; Daniel Baján, Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García, José Luis Vivas, José Grajeda, Víctor Urias, Héctor Morales y Luis Aguilar.
Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Aurora en Liga de Guatemala
- 8 de agosto de 2026: Aurora 3-1 Comunicaciones.
- 10 de abril de 2026: Comunicaciones 1-0 Aurora.
- 22 de febrero de 2026: Aurora 2-0 Comunicaciones.
- 5 de noviembre de 2025: Aurora 0-0 Comunicaciones.
- 30 de agosto de 2025: Comunicaciones 0-2 Aurora.