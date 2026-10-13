Comunicaciones vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Comunicaciones vs Aurora, dónde ver por TV. (Clarosports)

Por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en el estadio Cementos Progreso, el equipo de Comunicaciones recibe a Aurora en un partido que cuando menos promete mucho, veremos qué tanto ocurre en el campo. Los locales llegan a este cotejo luego de una muy dura derrota como visitante contra San Pedro, mientras que los visitantes de superar a Xelajú.

Comunicaciones afronta la previa de este partido en calidad de 10° con 13 puntos, a cinco unidades de la zona de clasificación, por lo que le urge volver a la victoria para evitar sorpresas sobre el final. Los de Roberto Montoya llegaban con dos victorias seguidas antes de la inesperada caída a manos de San Pedro, y es por eso que tienen ahora ante su afición una gran oportunidad de volver a sumar.

Aurora, por su parte, es la antítesis en el sentido de que antes de superar a Xelajú en un partidazo, le tocó perder dos juegos seguidos y es por eso que querrá dejar atrás la mala racha y sostener a base de sumar. Los ‘atigrados’ encaran este partido octavos con 15 puntos y por ende, una victoria los colocaría cada vez más cerca del gran objetivo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Aurora de la jornada 14 de la Liga de Guatemala

El encuentro entre Malacateco vs Guastatoya será el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 17:00 horas de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Aurora hoy

Comunicaciones: Fredy Pérez; Kevin Grijalva, Nicolás Olivera, Elsar Martín, Stheven Robles, Karel Espino, Nelson García, Axel de la Cruz, Andersson Ortiz, Dewinder Bradley y Omar Duarte.

Aurora: Diego Navas; Daniel Baján, Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García, José Luis Vivas, José Grajeda, Víctor Urias, Héctor Morales y Luis Aguilar.



Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Aurora en Liga de Guatemala

8 de agosto de 2026: Aurora 3-1 Comunicaciones.

Aurora 3-1 Comunicaciones. 10 de abril de 2026: Comunicaciones 1-0 Aurora.

Comunicaciones 1-0 Aurora. 22 de febrero de 2026: Aurora 2-0 Comunicaciones.

Aurora 2-0 Comunicaciones. 5 de noviembre de 2025: Aurora 0-0 Comunicaciones.

Aurora 0-0 Comunicaciones. 30 de agosto de 2025: Comunicaciones 0-2 Aurora.

Te puede interesar