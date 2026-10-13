Marchas del 14 de octubre en Colombia: puntos y horarios confirmados en Bogotá y otras ciudades

Las ciudades más importantes de la República de Colombia experimentarán una jornada de marchas convocada por sindicatos, docentes y sectores de la izquierda política.

Protestas deportistas colombianos | Redes COC.

Organizaciones sindicales, docentes y sectores de izquierda política convocaron marchas para este miércoles 14 de octubre de 2026 en varias ciudades de Colombia. Las movilizaciones se realizarán en diferentes puntos del país, de acuerdo con la convocatoria de estos sectores.

La jornada contempla manifestaciones en las principales ciudades colombianas. Los puntos de concentración y los horarios son información clave para quienes planean participar en las actividades programadas.

¿Dónde y a qué hora iniciarán las manifestaciones en Colombia este 14 de octubre?

Las marchas del miércoles 14 de octubre fueron convocadas por organizaciones sindicales, docentes y sectores de izquierda política en distintas ciudades de Colombia. La convocatoria incluye movilizaciones en varios puntos del territorio nacional. Sin embargo, la información suministrada no especifica las horas de inicio ni los lugares exactos de concentración para cada ciudad.

Por esta razón, es necesario consultar los datos correspondientes a cada localidad para identificar los puntos de encuentro y los horarios previstos para la jornada.

Marchas del 14 de octubre en Colombia: Bogotá, Cali, Bucaramanga y otras ciudades

Las movilizaciones del 14 de octubre se llevarán a cabo en varias ciudades del país, según la información de la convocatoria realizada por organizaciones sindicales, docentes y sectores de izquierda política.

Bogotá, Cali y Bucaramanga hacen parte de las ciudades de interés para conocer la programación de las manifestaciones. No obstante, la información proporcionada no detalla los puntos de concentración, los recorridos ni las horas establecidas para estas localidades.

Para conocer la programación de las marchas en cada ciudad, es necesario contar con los datos específicos de las organizaciones convocantes o de las autoridades correspondientes. La jornada está prevista para este miércoles 14 de octubre de 2026. Los horarios y lugares de concentración deberán confirmarse con información específica de cada movilización.

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