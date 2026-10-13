Renta Joven 2026: fechas confirmadas y requisitos para reclamar el pago en octubre

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles de un nuevo pago de Renta Joven 2026 para el mes de octubre.

Pesos colombianos. | @BancoRepublica

Prosperidad Social confirmó las fechas del quinto ciclo de pagos de Renta Joven 2026. La entrega de las transferencias monetarias se realizará entre el 21 y el 28 de octubre de 2026, según informó la directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez.

Los participantes del programa podrán recibir entre $400.000 y $600.000, dependiendo del cumplimiento de sus compromisos académicos y de los criterios establecidos para acceder al incentivo por excelencia académica. El pago se realizará mediante abono en cuenta bancaria o billetera electrónica para quienes tengan un producto financiero registrado, mientras que los demás beneficiarios podrán reclamar el dinero por medio de giros en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros.

¿Cuándo inicia el pago de Renta Joven 2026 de octubre? Fechas confirmadas

El quinto ciclo de pagos de Renta Joven 2026 comenzará el 21 de octubre y finalizará el 28 de octubre. Durante este periodo, Prosperidad Social entregará las transferencias a los participantes que cumplan con los criterios del programa.

Los beneficiarios que reciban el dinero mediante giro deberán reclamarlo dentro de las fechas establecidas. Antes de desplazarse, se recomienda consultar el punto de cobro asignado según el municipio de residencia. La entidad también recordó que los ciudadanos pueden denunciar irregularidades o cobros indebidos a través del correo electrónico soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.

¿De cuánto es la quinta transferencia de Renta Joven?

El monto del quinto pago de Renta Joven estará entre $400.000 y $600.000, de acuerdo con los incentivos que correspondan a cada participante.

La transferencia se divide en dos conceptos:

Incentivo por Permanencia: los estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de instituciones de educación superior públicas y del Sena recibirán $400.000 por cumplir sus compromisos académicos. Para los estudiantes de instituciones de educación superior, se tendrán en cuenta los compromisos del primer semestre de 2026. En el caso del Sena, se evaluará el periodo de junio y julio de 2026.

los estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de instituciones de educación superior públicas y del Sena recibirán $400.000 por cumplir sus compromisos académicos. Para los estudiantes de instituciones de educación superior, se tendrán en cuenta los compromisos del primer semestre de 2026. En el caso del Sena, se evaluará el periodo de junio y julio de 2026. Incentivo a la Excelencia Académica: los estudiantes universitarios que hayan obtenido un promedio acumulado igual o superior a 4,0 durante el primer semestre de 2026 recibirán $200.000 adicionales.

De esta manera, quienes cumplan las condiciones para acceder a ambos incentivos podrán recibir un total de $600.000 durante este ciclo de pagos.

¿Cómo se entregará el dinero de Renta Joven en octubre?

Prosperidad Social estableció dos modalidades para entregar los recursos del quinto ciclo de Renta Joven 2026. El mecanismo asignado depende de si el participante tiene un producto financiero registrado en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Abono en cuenta bancaria o billetera electrónica

Los beneficiarios que tengan un producto financiero activo y registrado en el SIIF recibirán el dinero mediante abono en su cuenta bancaria o billetera electrónica.

2. Giro por SuRed y SuperGiros

Los participantes que no tengan un producto bancario reportado recibirán la transferencia mediante giro directo. Para ello, podrán acudir a los puntos habilitados de los aliados SuRed y SuperGiros en el territorio nacional.

Antes de reclamar el subsidio, es importante verificar el punto de cobro asignado y tener presente que la entrega estará habilitada únicamente entre el 21 y el 28 de octubre de 2026. Por último, Prosperidad Social recordó que los beneficiarios pueden informar sobre posibles irregularidades o cobros indebidos mediante el correo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.

Te puede interesar: