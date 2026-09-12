Dafne Quintero se queda con la plata en la final de la Copa del mundo de tiro con arco compuesto

La mexicana cayó en la final ante la estadounidense Alexis Ruiz en un evento realizado en Saltillo

Dafne Quintero se quedó con la medalla de plata. | Claro Sports.

Dafne Quintero subió al podio de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 con la medalla de plata, después de caer 145-144 frente a la estadounidense Alexis Ruiz en el duelo por el título del arco compuesto femenil, celebrado en Saltillo, Coahuila.

La arquera mexicana avanzó hasta la disputa por el oro después de superar dos eliminatorias definidas por márgenes mínimos. La Final de la Copa del Mundo reunió en Saltillo a ocho de las principales exponentes de la modalidad y se disputó bajo un sistema de eliminación directa desde los cuartos de final.

Quintero inició su camino con una victoria 144-143 sobre la turca Hazal Burun en los cuartos de final. El resultado le permitió instalarse entre las cuatro mejores y mantenerse en la pelea por una medalla frente al público mexicano.

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En semifinales apareció Ella Gibson, de Gran Bretaña, quien había eliminado previamente a la mexicana Maya Becerra por 148-147. Dafne y la británica terminaron igualadas 146-146, por lo que el boleto a la final tuvo que resolverse mediante una flecha de desempate. La mexicana se quedó con el duelo y aseguró su lugar en la pelea por el oro.

Alexis Ruiz supera dos eliminatorias antes de enfrentar a Dafne Quintero

Del otro lado del cuadro, Alexis Ruiz tuvo que recuperarse desde los cuartos de final. La estadounidense terminó empatada 143-143 con la estonia Lisell Jaatma y consiguió avanzar mediante la flecha de oro, después de estar cerca de quedar fuera de la competencia.

Ruiz posteriormente enfrentó en semifinales a la colombiana Sara López, quien había superado 148-147 a la alemana Katharina Raab. La estadounidense aprovechó una ronda en la que la colombiana registró una flecha de cero y consiguió el pase a la final con marcador de 142-134. López terminó la competencia con la medalla de bronce.

La final reunió así a Dafne Quintero y Alexis Ruiz, quienes mantuvieron la diferencia al mínimo durante las cinco series. Tras 15 flechas, la estadounidense terminó con 145 unidades por 144 de la mexicana, un solo punto que decidió el campeonato y dejó a Quintero con la plata en territorio coahuilense.

El resultado permitió a Dafne Quintero cerrar con una medalla su participación en la Final de la Copa del Mundo, después de eliminar a Burun y Gibson en su camino al duelo definitivo. La competencia de compuesto femenil formó parte de la primera jornada de finales en la Plaza de Armas de Saltillo, sede que reunió a 32 arqueros en las cuatro categorías del programa.

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