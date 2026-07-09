Pico y placa en Bogotá para este 10 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports puede informarse sobre cómo se llevará a cabo la medida del pico y placa en Bogotá para el viernes 10 de julio.

Taxi en Bogotá | Secretaría de Movilidad.

La medida del pico y placa sigue y seguirá más vigente que nunca en la ciudad de Bogotá. La cantidad de vehículos en la capital de la república ha convertido el tráfico en una verdadera pesadilla para los habitantes del territorio capitalino. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles para este viernes 10 de julio.

Vehículos con pico y placa para este viernes 10 de julio de 2026

En este día no podrán circular por la calles de Bogotá los carros cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Es muy importante que siga la norma para evitar que su auto pueda ser inmovilizado. Por otra parte, los vehículos con placas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán salir sin problemas.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en Bogotá ya está establecido y no tiene modificaciones. Como tal este comienza a regir a partir de las 6:00 a.m. y va hasta las 9:00 p.m. Debe tener en cuenta que en ese periodo de tiempo debe abstenerse de sacar su vehículo.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Al día de hoy las motocicletas siguen exentas de esta norma. Por otra parte, vehículos de transporte alterno como bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetas, entre otros, tampoco entran en la ley. Si usted desea sacar su carro, debe tener presente que solo lo podrá hacer si paga el pico y placa solidario. Servicios médicos, prensa y transporte de personas en condición de discapacidad son otros autos autorizados para circular.

Las sanciones por incumplir el pico y placa

En la ley está establecido que incumplir el pico y placa le puede acarrear en una multa de $875.452 pesos. Además de eso, si le inmovilizan el vehículo, el propietario tendrá que asumir costos como grúa, patios y parqueadero.

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