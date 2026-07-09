Agenda deportiva del 9 al 12 de julio: cuartos de final del Mundial, Isaac del Toro, LMB y más

Llegan los cuartos de final del Mundial 2026 con grandes estrellas buscando un boleto a las semifinales. Además, continúa el Tour de France, con los highlights de las etapas 6, 7, 8 y 9

Toda la actividad deportiva en tus manos | Claro Sports

La agenda deportiva del jueves 9 al domingo 12 de julio llega con una programación marcada por la fase de cuartos de final del Mundial 2026 con grandes estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi buscando un boleto a las semifinales. Además, el calendario incluye la cobertura del Tour de France, con los highlights de las etapas 6, 7, 8 y 9, en una edición que mantiene el interés de todo México por la presencia de Isaac del Toro dentro del pelotón. A esta oferta se suman encuentros de la Liga Mexicana de Béisbol, funciones de TNA Wrestling Impact y la Hyundai Archery World Cup desde Madrid, para conformar un fin de semana con actividad en fútbol, ciclismo, béisbol, lucha libre, tiro con arco y automovilismo.

Eventos deportivos imperdibles del 9 al 12 de julio: horario y dónde ver

Mundial 2026: Los partidos son transmitidos por ViX+, Canal 5 y Canal 7. A su vez, la totalidad de los encuentros la podrás seguir a través de ViX+ con el paquete mundialista.

Los partidos son transmitidos por ViX+, Canal 5 y Canal 7. A su vez, la totalidad de los encuentros la podrás seguir a través de ViX+ con el paquete mundialista. Tour de France: Claro Sports te trae los highlights de las etapas 6, 7, 8 y 9.

Claro Sports te trae los highlights de las etapas 6, 7, 8 y 9. Hyundai Archery World Cup: Sigue la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 desde Madrid, España con los mejores exponentes que luchan por lograr un boleto directo a la gran final que se llevará a cabo en septiembre.

Sigue la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 desde Madrid, España con los mejores exponentes que luchan por lograr un boleto directo a la gran final que se llevará a cabo en septiembre. LMB: Claro Sports tiene agendados varios juegos del béisbol mexicano.

Claro Sports, con los mejores eventos deportivos: agenda del 9 al 12 de julio

La actividad deportiva de este jueves 9 al domingo 12 de julio se podrá seguir por Claro Sports con una agenda que incluye la cobertura de los cuartos de final del Mundial 2026 a través de La Copa en tus Manos, con previos y análisis posteriores de cruces como Francia vs Marruecos y Noruega vs Inglaterra. Además, te llevaremos los highlights del Tour de France de las etapas 6, 7, 8 y 9.

Jueves

12:00-13:00 | La Copa en tus manos previo 4tos de Final Francia vs Marruecos | Claro Sports

15:00-15:30 | Ciclismo Highlights Tour de France | Etapa 6 | Claro Sports

16:00-17:00 | La Copa en tus manos post 4tos de Final Francia vs Marruecos | Claro Sports

19:00-21:00 | TNA Wrestling Impact | Claro Sports

19:00-22:30 | LMB Algodoneros de la Unión Laguna vs Dorados de Chihuahua | Claro Sports

Viernes

12:00-13:00 | La Copa en tus manos previo 4tos de Final | Claro Sports

13:30-14:00 | Ciclismo Highlights Tour de France | Etapa 7 | Claro Sports

16:00-17:00 | La Copa en tus manos post 4tos de Final | Claro Sports

19:30-23:00 | LMB Toros de Tijuana vs Sultanes de Monterrey | Claro Sports

Sábado

6:00-8:30 | Hyundai Archery World Cup Stage 4 Madrid, España Compound Individual Final Fours | Claro Sports

8:30-11:00 | Hyundai Archery World Cup Stage 4 Madrid, España Compound Team Finals | Claro Sports

13:00-15:00 | La Copa en tus manos previos 4tos de Final Noruega vs Inglaterra | Claro Sports

15:00-15:30 | Ciclismo Highlights Tour de France | Etapa 8 | Claro Sports

17:00-19:00 | La Copa en tus manos post Noruega vs Inglaterra y previa 4tos de final | Claro Sports

18:00-21:30 | LMB Bravos de León vs Tigres de Quintana Roo | Claro Sports

Domingo

6:00-8:30 | Hyundai Archery World Cup Stage 4 Madrid, España Recurve Individual Final Fours | Claro Sports

8:30-11:00 | Hyundai Archery World Cup Stage 4 Madrid, España Recurve Team Finals | Claro Sports

13:00-13:30 | GT Challenge de las Americas Guyana Grand Prix Race 1 | Claro Sports

13:30-14:00 | Ciclismo Highlights Tour de France | Etapa 9 | Claro Sports

14:20-15:00 | GT Challenge de las Americas Guyana Grand Prix Race 2 | Claro Sports

17:00-20:30 | LMB Rieleros de Aguascalientes vs Dorados de Chihuahua | Claro Sports

Jueves 9 de julio: Se define el primer semifinalista

La Copa del Mundo continúa en instancias definitivas donde estrellas como Kylian Mbappé y Achraf Hakimi que buscan llevar a sus respectivas naciones a las semifinales de la competencia:

Francia vs Marruecos | 14:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX+

Karolína Muchová vs Coco Gauff | Wimbledon semifinal femenil | 6:30 horas

Marta Kostyuk vs Linda Noskova | Wimbledon Semifinal femenil | 7:40 horas

Tour de France | Etapa 6 | 4:40 horas

Viernes 10 de julio: Se juegan las semifinales de Wimbledon

El tercer Grand Slam del año llega a su recta final, donde habrán grandes duelos en la rama varonil de Wimbledon por un boleto a la final. Por su parte, se llevará a cabo el segundo duelo de cuartos de final del Mundial 2026.

España vs Bélgica | 13:00 horas | ViX+

Jannik Sinner vs Novak Djokovic | Semifinal varonil | Por definir

ArthurFery vs AlexanderZverev | Semifinal varonil | Por definir

Tour de France | Etapa 7

Sábado 11 de julio: Queda completo el cuadro de semifinales del Mundial

Espectaculares encuentros en búsqueda de los dos últimos boletos para la instancia de semifinales del Mundial 2026:

Noruega vs Inglaterra |15:00 horas | TUDN, ViX+

Argentina vs Suiza | 19:00 horas | ViX+

Tour de France | Etapa 8

Domingo 12 de julio: Se conocerá al campeón de Wimbledon

La catedral del tenis coronará a un nuevo campeón:

Final de Wimbledon | Por definir

Tour de France | Etapa 9

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