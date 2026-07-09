Rating Colombia del 8 de julio de 2026, según CNC: Caracol TV, líder absoluto

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los detalles del rating de la televisión colombiana para el miércoles 8 de julio.

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Luego del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, llegó el primer día sin partidos de fútbol para todos los seguidores de este evento. Caracol TV fue quien se llevo el favoritismo en el rating de la televisión colombiana para el miércoles 8 de julio. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Rating en Colombia del 8 de julio de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | 10,11 % La vuelta al mundo en 80 risas – Caracol TV | 8,76 % Noticias Caracol MD | 6,96 % Pa quererte, parte 2 – RCN | 5,97 % Vecinos, parte 1 – Caracol TV | 5,82 % Vecinos, parte 2 – Caracol TV | 5,26 % Pa quererte, parte 1 – RCN | 5,10 % Espacio político: Partido Liberal – Caracol TV | 4,88 % La Rosa de Guadalupe – RCN | 4,71 % María La del Barrio – Caracol TV | 4,20 %

Programación de fútbol para este jueves, 9 de julio de 2026

3:00 p.m. | Francia vs Marruecos | Mundial 2026.

Método para medir el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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