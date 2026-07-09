Francia vs Marruecos, una inusual revancha en los Mundiales: la historia sonríe a Mbappé y los galos

Los Leones del Atlas se enfrentan a los galos en Boston tras haberse medido en semifinales en Qatar 2022

Francia y Marruecos se miden en 2026 tras el cruce en semis de 2022 | Imago7

Marruecos es una de las dos selecciones no europeas que sigue con vida en la Copa del Mundo, pero gran parte del plantel de los Leones del Atlas ya conoce lo que es disputar unos cuartos de final y unas semifinales de una Copa del Mundo. En Qatar 2022, la selección de Marruecos se metió hasta las semifinales tras superar el Grupo G con Croacia, Bélgica y Canadá, el cual ganaron. Eliminaron a España en penaltis, superaron 1-0 a Portugal en cuartos y se convirtieron en el primer país africano entre los cuatro mejores, donde cayeron ante Francia.

Un partido que los galos tomaron la ventaja temprano. Al minuto 5, Griezmann recibió en línea de fondo y tras una serie de rebotes, Theo Hernández anotó el 1-0. El plan de Marruecos, de hacer un partido largo al estar bien parados en defensa, tuvo que ser modificado, más cuando Romain Saiss salió lesionado antes del ecuador del primer tiempo. Francia consintió al rival, echándose varios metros para atrás en busca de contragolpes. Giroud tuvo par de ocasiones, mientras que Marruecos falló en el último tercio, teniendo una tijera de El Yamiq que pegó en el poste. Kolo Muani marcó el 2-0 hasta el 79′, tras una gran jugada de Mbappé en la que se fue de cuatro en el área. Koundé salvó una en la línea y con eso se acabó la esperanza marroquí.

Tres años y medio después de ese partido en Al Khor, Marruecos tiene la oportunidad de vengar esa derrota, ya que se medirán en el Estadio Boston a los galos, en una inusual revancha en estas instancias en justas mundialista consecutivas.

Será la octava ocasión en la historia de los Mundiales que dos selecciones se miden en cuartos o más adelante en torneos consecutivos, y apenas una de las contadas en que Alemania no está inmiscuida. Una mala noticia para Marruecos: solo dos equipos vengaron su derrota previa y ambas fueron la mannschaft:

Partido Mundial 1 Resultado 1 Mundial 2 Resultado 2 Alemania vs Yugoslavia Cuartos 1954 Alemania 2-0 Cuartos 1958 Alemania 1-0 Alemania vs Inglaterra Final 1966 Inglaterra 4-2 (tiempo extra) Cuartos 1970 Alemania 3-2 (tiempo extra) Alemania vs Francia Semis 1982 Alemania (3-3, 5-4 penaltis) Semis 1986 Alemania 2-0 Alemania vs Argentina Final 1986 Argentina 3-2 Final 1990 Alemania 1-0 Brasil vs Países Bajos Cuartos 1994 Brasil 3-2 Semis 1998 Brasil (1-1, 4-2 penaltis) Alemania vs Argentina Cuartos 2006 Alemania (1-1, 4-2 penaltis) Cuartos 2010 Alemania 4-0 Alemania vs Argentina Cuartos 2010 Alemania 4-0 Final 2014 Alemania 1-0 Francia vs Marruecos Semis 2022 Francia 2-0 Cuartos 2026 ???

Marruecos, pese al cambio de entrenador, se ha mantenido entre las mejores selecciones del orbe. Llegó a la final de la Copa Africana de Naciones y la ganó con polémica sobre la mesa, aunque Senegal les marcó en el tiempo extra. Francia, por su parte, fue eliminado por España en sus últimos dos torneos, la Eurocopa 2024 (2-1 en semifinales) y la misma instancia en la Nations League (5-4).

Dos equipos distintos desde las semifinales de Qatar 2022

El Mundial de Qatar terminó en diciembre de 2022, pero aún con esto, tenemos dos plantillas con muchos cambios respecto a la semifinal de hace tres años y medio. En Marruecos solo repiten 7 jugadores, por 9 de Francia. Por los galos, se retiraron jugadores que están en la lista de futbolistas que más veces defendieron a su selección, como Lloris, Griezmann y Giroud. Pasaron ya a tener a Mbappé como delantero y ya están apareciendo las nuevas figuras como Michael Olise, Manu Koné, Desiré Doué y Bradley Barcola. Eso sí, la defensa es casi la misma (William Saliba, Jules Koundé y Dayot Upamecano).

Por Marruecos, se mantiene su columba vertebral (Bono en el arco, Hakimi y Mazraoui como carrileros, Bilal El Khannous y Azzedine Ounahi en el medio campo. El cambio es que arriba ya tienen al madridista Brahim Díaz en lugar de En Nesyri.

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