Usman y Umar Nurmagomedov enfrentaban una condena de seis meses de prisión en los Emiratos Árabes Unidos antes del perdón público de Merab Dvalishvili

La pelea callejera de Nurmagomedov frente a Dvalishvili | Screenshot

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos liberaron este martes 17 de noviembre a Usman Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov y al resto de los involucrados en el altercado con el equipo de Merab Dvalishvili, que tuvo lugar en el vestíbulo de un hotel en Abu Dhabi. El incidente se hizo viral la semana pasada después de que un video del enfrentamiento circulara en redes sociales y desatara una fuerte polémica dentro de la comunidad de las artes marciales mixtas.

Aunque los aficionados de la UFC suelen disfrutar de la rivalidad y los enfrentamientos físicos dentro del octágono, las circunstancias de esta pelea provocaron numerosas críticas. Un sector de los seguidores de las MMA cuestionó la conducta del grupo cercano a los hermanos Nurmagomedov, mientras que figuras de la industria, como Ilia Topuria, también manifestaron su inconformidad por la agresión fuera de un escenario deportivo.

En un primer momento, un juez de los Emiratos Árabes Unidos había impuesto a los hermanos Nurmagomedov una condena de seis meses de prisión, una multa cercana a los 80 mil dólares y la deportación del país una vez que cumplieran su sentencia. Por su parte, Merab Dvalishvili recibió una sanción económica de 13 mil 600 dólares, pese a que su reacción ocurrió después de una bofetada y de los ataques contra integrantes de su equipo.

Sin embargo, la resolución dio un giro tras un acercamiento entre ambas partes. La reconciliación habría sido determinante para que las autoridades reconsideraran las sanciones, especialmente después de que el propio Dvalishvili publicara un video en el que ofreció disculpas públicas y solicitó la liberación de los hermanos Nurmagomedov.

La rivalidad entre ambos grupos tiene antecedentes que se remontan a enero de 2025, cuando Dvalishvili defendió su posición en la división de peso gallo ante Umar Nurmagomedov, hermano de Usman, en un combate por el campeonato de las 135 libras de la UFC. El peleador georgiano consiguió la victoria en aquella contienda, un resultado que elevó la tensión entre los dos bandos y marcó un nuevo capítulo en su enfrentamiento.

La confrontación tuvo otro episodio hace apenas unas semanas, cuando Dvalishvili abofeteó a un integrante del equipo de Umar Nurmagomedov. No obstante, el conflicto alcanzó una dimensión mayor la semana pasada, cuando ambos grupos protagonizaron el altercado en el hotel de Abu Dhabi, cuyas imágenes provocaron una ola de reacciones y cuestionamientos en el mundo de las MMA.

Finalmente, el Departamento Judicial de Abu Dhabi informó, a través de un comunicado de prensa, sobre una reducción de las multas impuestas a todos los involucrados en la pelea. Esta determinación acompañó la liberación de los implicados y puso fin, al menos en el ámbito judicial, a un episodio que trasladó la rivalidad entre los equipos de Dvalishvili y los hermanos Nurmagomedov fuera de la jaula de la UFC.