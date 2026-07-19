El fin de una era: Didier Deschamps y el legado que deja en Francia

La trayectoria de Deschamps con la selección nacional sumó 25 años en total, habiendo ganado la Copa del Mundo tanto como capitán en 1998 como director técnico en 2018

Didier Deschamps se despide de Francia | Reuters

Didier Deschamps puso fin a su etapa como seleccionador de Francia después de la derrota en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 ante Inglaterra. El encuentro marcó su última aparición en el banquillo de Les Bleus y cerró un vínculo de 25 años con la selección, primero como futbolista y después como entrenador.

Francia llegó a esa instancia luego de caer ante España en las semifinales. El equipo francés se quedó con el cuarto lugar, pero con Kylian Mbappé como uno de los referentes del grupo en el último compromiso dirigido por Deschamps.

La salida del técnico representa el final de un proceso que comenzó en 2012. Durante 14 años, Deschamps condujo a Francia en Copas del Mundo, Eurocopas y Liga de Naciones, con una continuidad que permitió al equipo mantenerse entre los protagonistas de cada competencia.

Su etapa estuvo marcada por la conquista del Mundial de Rusia 2018, título que Francia obtuvo 20 años después de su primera Copa del Mundo. También ganó la Liga de Naciones en 2021 y llevó al equipo a distintas finales en torneos internacionales.

Bajo su dirección, la selección francesa disputó 185 partidos y consiguió 120 victorias. Las cifras reflejan la duración de un proyecto que atravesó cambios de generación, modificaciones en el plantel y la incorporación de futbolistas que asumieron funciones dentro del equipo nacional.

Deschamps también tuvo un papel en el desarrollo de jugadores que se consolidaron con Francia. Durante su gestión aparecieron futbolistas como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Raphaël Varane, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, entre otros nombres que formaron parte de sus convocatorias.

El entrenador construyó su trabajo a partir de la disciplina, la organización y la responsabilidad dentro del grupo. Su modelo permitió sostener una estructura competitiva durante más de una década, a pesar de los cambios en las plantillas y de las exigencias de cada torneo.

Su relación con la selección comenzó como jugador. Deschamps fue capitán del equipo que ganó el Mundial de Francia 1998 y, dos años después, levantó la Eurocopa 2000. En 2018 volvió a conquistar la Copa del Mundo, esta vez desde el banquillo.

Con esos resultados, se convirtió en una de las figuras que ganaron el Mundial como futbolista y como entrenador. Su recorrido quedó ligado a dos etapas del fútbol francés: la generación campeona de finales de los años noventa y el equipo que volvió a levantar el trofeo en Rusia.

El partido ante Inglaterra significó el cierre de su paso por la selección. Francia deberá iniciar ahora otro proceso, mientras Deschamps deja un registro de títulos, finales y participaciones que formarán parte de la historia del equipo nacional.

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