Millonarios cierra la pretemporada con derrota ante Colo-Colo

En el momento en que el Embajador estaba más cerca de abrir el marcador, Claudio Aquino anotó el tanto solitario del triunfo chileno.

Arturo Vidal y Francisco Chaverra disputan la pelota. – Millonarios FC.

En el marco de la celebración de los 80 años, cumplidos un mes atrás, Millonarios recibió a Colo-Colo en partido de pretemporada. Fue la oportunidad para ver a varios de los refuerzos que el conjunto Embajador ha concretado en el mercado de fichajes para el segundo semestre. Como suele suceder con el equipo albiazul, las gradas del Estadio El Campín se llenaron para la contienda contra el cuadro chileno.

Aunque su anuncio se dio pocas horas antes este mismo sábado, Jhomier Guerrero se vistió con el nuevo uniforme para hacer parte de los titulares presentados por Fabián Bustos como lateral derecho, dentro de un esquema con cuatro defensores. Además, Javier Burrai, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán sumaron minutos desde el arranque. Por su parte, el Cacique tuvo la alineación esperada, con Arturo Vidal jugando como defensor central y brindando salida.

El equipo bogotano mostró buenas condiciones para sostener la pelota y armar circuitos de juego con propuesta ofensiva. La primera gran oportunidad llegó con la habilidad de Ruiz por derecha, un enganche y el disparo atajado por el portero Gabriel Maureira. La visita estuvo acudiendo más a la velocidad y a la sorpresa con lanzamientos a la espalda de los defensores, pero que fueron bien controlados por la zaga capitalina.

Hubo algún susto en el local cuando Guerrero pidió asistencia médica y tuvo que ser retirado en camilla del campo, pero, por fortuna, no fue nada grave y pudo continuar. La oportunidad más clara de Colo-Colo fue con Leandro Hernández, que tuvo una destacada presentación y quedó mano a mano para que Burrai saliera con los brazos extendidos para pararle el disparo a quemarropa. El primer tiempo se fue sin goles.

La segunda mitad no tuvo modificaciones para el reinicio y trajo una muestra del trabajo que se viene haciendo en los entrenamientos de Millonarios. Una jugada preparada desde un tiro libre fue pase hacia fuera del área para que Ruiz sacara un zurdazo tremendo que se estrelló entre las numerosas piernas y nadie pudo cazar el rebote. Del otro lado, Hernández volvió a generar peligro con un disparo de media distancia que buscaba un ángulo y Burrai volvió a lucir sus reflejos.

Rodrigo Contreras generó buenas ocasiones en la parte complementaria. El atacante argentino tuvo un cabezazo en el que Maureira alcanzó a meter el manotazo y un mano a mano en el que definió desviado. En el mejor momento de los locales, el equipo chileno desarmó la resistencia a la espalda de Sebastián Valencia y Claudio Aquino se encargó de definir con un derechazo cruzado al minuto 71.

El estreno oficial de Millonarios será como local frente a Atlético Bucaramanga el 25 de julio en la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Por su parte, Colo-Colo se medirá en la fecha 16 del campeonato chileno a Deportes Limache un día antes, continuando con el sólido liderato con ventaja de 10 puntos que lo pone como principal candidato a ser campeón.

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