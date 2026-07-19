Deschamps le dice adiós a Francia con un mensaje demoledor por perder el tercer lugar del Mundial 2026

Didier Deschamps dirigió su último partido con la selección de Francia en la derrota ante Inglaterra de este sábado 18 de julio en el Estadio Miami

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó la salida de Didier Deschamps del banquillo de la selección bleu tras la derrota por 4-6 frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, disputado en el Estadio Miami este sábado 18 de julio. En medio del adiós, el extécnico del equipo galo soltó la última autocrítica tras 14 años al mando por el descalabro que sufrió su equipo frente al conjunto de los Tres Leones.

“Es una derrota, pero íbamos perdiendo 4-0. Hicimos una primera parte inaceptable. Reaccionamos, haciendo lo que sabemos hacer bien. Tuvimos dos ocasiones para empatar 4-4, pero nos precipitamos un poco más”, declaró el entrenador de 57 años frente a los medios de comunicación. “Eso es lo que sabemos hacer, pero no lo hicimos. Es mi culpa porque no hice lo necesario en la primera parte”.

Las críticas de Didier Deschamps no fueron para menos. Francia concedió cuatro goles en la primera parte y, aunque el equipo bleu tuvo la oportunidad de empatar el marcador en una lluvia de goles, al final Inglaterra sentenció el partido en los últimos minutos con el trabajo de sus figuras, como Bukayo Saka y Jude Bellingham.

“Hubiera sido mejor terminar terceros. Vinimos aquí con mucha ambición. Logramos hacer bastantes cosas positivas”, recalcó Didier Deschamps ante la prensa que se dio cita en Miami. “Fallamos en nuestro partido ante España y ellos supieron jugar contra nosotros. Este es un grupo con calidad futbolística. Tenían talento suficiente para conseguir resultados”.

Pese al resultado, la última postal que dejó Didier Deschamps fue un momento conmovedor en la conferencia de prensa posterior al partido. El técnico recibió un aplauso de todos los periodistas presentes, en una muestra de respeto por su palmarés, que incluye la Copa del Mundo de 2018, el subcampeonato en el Mundial de 2022 y la UEFA Nations League de 2021.

“A nivel humano, fue una aventura maravillosa. Ocho semanas, fue maravilloso. La decepción se siente a nivel deportivo. Tuvimos la oportunidad de generar emociones en decenas de millones de franceses. Es el Mundial, no hay nada más bonito”, sentenció.

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