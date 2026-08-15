Guastatoya vs Municipal en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

El visitante es líder y quiere mantener su racha de triunfos.

Guastatoya vs Municipal, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Municipal se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en uno de los partidos destacados de la fecha por la ubicación de ambos en la tabla. El Pecho Amarillo buscará recuperarse después de perder su invicto ante Antigua GFC, mientras los Rojos llegan como líderes y con puntaje perfecto tras ganar sus tres primeras presentaciones del campeonato.

El encuentro enfrenta a dos equipos que pretenden ser protagonistas en el Apertura 2026 y puede tener incidencia directa en los primeros lugares de la clasificación. Sigue Guastatoya vs Municipal en vivo, con el resultado actualizado, goles y las principales acciones minuto a minuto, en un duelo en el que los Escarlatas intentarán prolongar su comienzo ideal y los locales buscarán acercarse a la cima.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs Municipal hoy 15 de agosto de 2026?

El encuentro entre Guastatoya y Municipal será el sábado 15 de agosto a las 17:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Guastatoya vs Municipal para la jornada 4, al momento

Guastatoya no podrá contar con Denilson Sánchez, expulsado ante Antigua GFC, por lo que no estará disponible para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos.

Antecedentes del Guastatoya vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Municipal:

3 de mayo de 2026 | Municipal 2-0 Guastatoya | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 30 de abril de 2026 | Guastatoya 0-1 Municipal | Cuartos de Final Torneo Clausura 2026

| Cuartos de Final Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Guastatoya 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Municipal 2-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de noviembre de 2025 | Municipal 3-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

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