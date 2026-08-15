Kevin Serna anota y Jhon Arias recibe insultos: partidazo entre Fluminense y Palmeiras con cuota colombiana

Los colombianos vivieron realidades distintas, pues uno fue determinante para el resultado final, mientras el otro sintió fuerte presión.

Jhon Arias y Kevin Serna | Reuters

Un autentico partidazo se jugaron Fluminense y Palmeiras por la fecha 23 del Brasileirao, el cual finalizó 3-2 a favor del cuadro local en el Maracaná. En ese encuentro hubo participación colombiana en ambos bandos, uno de ellos gritó gol y el otro recibió chiflidos e insultos.

Este encuentro tenía un ingrediente especial y era el regreso de Jhon Arias a ese mítico estadio, pero ya en otro equipo. Desde el principio la hinchada del ‘Flu’ le hizo sentir la presión al extremo colombiano, pues recibió cantos en contra y en general vivió un ambiente bastante hostil.

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Como tal el chocoano no tuvo un desempeño alto como el que está acostumbrado a dar, inclusive al minuto 73 salió de la cancha sin mayores acciones a resaltar. Aparte de eso, su escuadra perdió el cotejo cuando parecía que iba a salir victorioso en condición de visitante, pues al último instante Fluminense se quedó con los tres puntos.

Gustavo Gómez puso en ventaja al Palmeiras al 10′ y al 42′ Hulk, un veterano, puso todo en igualdad. En el complemento Palmeiras fue el que volvió a sorprender, pero lo que no se esperaba el combinado ‘Verdao’ era que un colombiano iniciara el camino de la remontada para el ‘Tricolor’.

El gol que motivó el triunfo de Fluminense

Kevin Serna entró al terreno de juego al minuto 80 cuando el partido todavía estaba 1-1. Mauricio Malgahaes puso de nuevo en ventaja a Palmeiras y daba la sensación que el equipo de Arias, que ya estaba en el banco, iba a quedarse con la victoria. Sin embargo, el extremo le aguó la fiesta a su compatriota y al ‘Verdao’ al poner todo en tablas unos minutos después al cazar un rebote.

Y al 90+2′, un viejo conocido del fútbol colombiano le dio el triunfo al Fluminense. Germán Cano casi que de carambola mandó el balón dentro del arco al desviarlo con la cabeza. De esa manera, prácticamente que en el último suspiro del encuentro el local pudo sumar de a tres ante su gente.

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Los colombianos por su parte vivieron realidades distintas, pues Serna logró ser importante para su club con un aporte valioso anotando, mientras que Arias sintió la rabia de la afición del ‘Flu’, que todavía no le perdona que se haya ido a un rival directo.

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