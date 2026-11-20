Ambos se vuelven a ver después de que el Blanco Blanco eliminara a los Verdolagas para avanzar a la final de Copa.

Once Caldas vs Atlético Nacional, previa | Claro Sports

Vuelve y juega. Once Caldas y Atlético Nacional orquestarán el tercer sorbo de cinco en la fase final del año. Ya se vieron las caras en fase regular, seguido de las ‘semis’ de Copa entre semana y ahora por cuadrangulares semifinales de Liga. Ahora el duelo en Palogrande, sin duda, tendrá a una hinchada ilusionada por seguir dando golpes de opinión.

El último antecedente fue la semifinal de vuelta. El Blanco Blanco emparejó un partido que iba 2-0 por debajo, hasta que todo se resolvió desde los penales. Con 3-4 en el resultado de la tanda, los visitantes silenciaron el Atanasio Girardot y le torcieron el brazo al favoritismo verde. Ahora bien, esto debe saber rumbo al compromiso de este sábado 21 de noviembre a las 8:15 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Michael Barrios, Felipe Gómez y Jefry Zapata. DT: Carlos Valencia.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano; James Rodríguez, Elías Cabrera, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver a Once Caldas vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este juego, válido por la primera fecha de cuadrangulares, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de cada compromiso.

Últimos cinco partidos de Once Caldas

17.11.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas (pasó Once Caldas por 3-4 en penales) | Semifinal de Copa (vuelta).

14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.

10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2026 | Once Caldas 1-0 Águilas Doradas | Fecha 18.

01.11.2026 | Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas | Cuartos de Copa.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

17.11.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas | Semifinal de Copa (vuelta).

14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.

10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).

07.11.2026 | Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira | Fecha 18.

02.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Fecha 17.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).

Jhon Ospina (Quindío). Asistente 1: Jhon Parra (Meta).

Jhon Parra (Meta). Asistente 2: Jéferson Arias (Quindío).

Jéferson Arias (Quindío). Cuarto árbitro: Jeison Vásquez (Caldas).

Jeison Vásquez (Caldas). VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Never Manjarrez (Córdoba). AVAR: Juan Gutiérrez (Meta).

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