Posibles alineaciones de Once Caldas vs Atlético Nacional por cuadrangulares de Liga BetPlay 2026-II
Ambos se vuelven a ver después de que el Blanco Blanco eliminara a los Verdolagas para avanzar a la final de Copa.
Vuelve y juega. Once Caldas y Atlético Nacional orquestarán el tercer sorbo de cinco en la fase final del año. Ya se vieron las caras en fase regular, seguido de las ‘semis’ de Copa entre semana y ahora por cuadrangulares semifinales de Liga. Ahora el duelo en Palogrande, sin duda, tendrá a una hinchada ilusionada por seguir dando golpes de opinión.
El último antecedente fue la semifinal de vuelta. El Blanco Blanco emparejó un partido que iba 2-0 por debajo, hasta que todo se resolvió desde los penales. Con 3-4 en el resultado de la tanda, los visitantes silenciaron el Atanasio Girardot y le torcieron el brazo al favoritismo verde. Ahora bien, esto debe saber rumbo al compromiso de este sábado 21 de noviembre a las 8:15 p.m. (hora COL).
Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Once Caldas: Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Pablo Patiño; Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Michael Barrios, Felipe Gómez y Jefry Zapata. DT: Carlos Valencia.
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Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano; James Rodríguez, Elías Cabrera, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.
¿Cómo y dónde ver a Once Caldas vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este juego, válido por la primera fecha de cuadrangulares, se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar vía streaming, estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de cada compromiso.
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Últimos cinco partidos de Once Caldas
- 17.11.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas (pasó Once Caldas por 3-4 en penales) | Semifinal de Copa (vuelta).
- 14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.
- 10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).
- 07.11.2026 | Once Caldas 1-0 Águilas Doradas | Fecha 18.
- 01.11.2026 | Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas | Cuartos de Copa.
Últimos cinco partidos de Atlético Nacional
- 17.11.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas | Semifinal de Copa (vuelta).
- 14.11.2026 | Atlético Nacional 1-1 Once Caldas | Fecha 19.
- 10.11.2026 | Once Caldas 1-1 Atlético Nacional | Semifinal de Copa (ida).
- 07.11.2026 | Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira | Fecha 18.
- 02.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Fecha 17.
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: Jhon Ospina (Quindío).
- Asistente 1: Jhon Parra (Meta).
- Asistente 2: Jéferson Arias (Quindío).
- Cuarto árbitro: Jeison Vásquez (Caldas).
- VAR: Never Manjarrez (Córdoba).
- AVAR: Juan Gutiérrez (Meta).