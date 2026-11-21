Sevilla y Betis protagonizan una rivalidad de más de un siglo. Los verdiblancos llegan en mejor momento, con Álvaro Fidalgo en busca de protagonismo

Sevilla y Betis se verán las caras en el Sánchez Pizjuan | Claro Sports

Este sábado 21 de noviembre, Sevilla volverá a dividirse entre el blanco y rojo del Sevilla FC y el verde y blanco del Real Betis. Una rivalidad que comenzó hace más de un siglo, cuando el fútbol todavía era una novedad en España, y que hoy enfrenta a dos equipos en momentos distintos: uno acostumbrado a conquistar Europa y otro que busca consolidar su crecimiento deportivo.

Los orígenes del enfrentamiento se remontan a 1890, cuando un grupo de británicos y españoles comenzó a desarrollar el Sevilla Football Club, formalizado en 1905. Dos años después, estudiantes de la Escuela Politécnica fundaron el Sevilla Balompié, cuyo nombre buscaba sustituir el término inglés football por una expresión castellana.

En 1909 surgió un tercer equipo, el Betis Football Club, después de que Eladio García de la Borbolla abandonara la directiva sevillista. Betis proviene de Baetis, el nombre que los romanos daban al río Guadalquivir, que atraviesa la ciudad. La unión de este último equipo, con el Sevilla Balompié, en 1914, dio origen al Real Betis Balompié.

Los colores que dividen a una ciudad

El Sevilla comenzó vistiendo de blanco porque era la camiseta más fácil de conseguir. En 1909, sus dirigentes encargaron uniformes rojiblancos inspirados en el Sunderland inglés para un encuentro ante el Recreativo de Huelva, pero el pedido nunca llegó a tiempo y el blanco permaneció como indumentaria principal.

El Betis, originalmente azul y blanco, encontró su identidad en Escocia: Manuel Ramos Asensio, uno de sus pioneros, había estudiado cerca de Glasgow y consiguió telas inspiradas en las camisetas del Celtic. Las franjas verdes y blancas quedaron definitivamente establecidas en 1919.

Tradicionalmente, al Sevilla se le ha relacionado con sectores acomodados de la sociedad y al Betis con una identidad más popular y trabajadora. Aunque esa distinción forma parte del relato histórico de la rivalidad, actualmente ambos equipos cuentan con aficionados de todas las clases sociales. La división más importante ya no responde a una condición económica, sino a una pertenencia familiar y cultural.

Del dominio europeo del Sevilla al crecimiento deportivo del Betis

Los números del derbi sevillano | Claro Sports

Durante dos décadas, el Sevilla construyó una de las etapas más exitosas de su historia. Sus siete títulos de la Copa de la UEFA y Europa League, conquistados entre 2006 y 2023, lo convirtieron en el máximo ganador histórico de la competición y reforzaron su reconocimiento fuera de España.

Sin embargo, después de terminar cuarto en LaLiga 2021-22, comenzó una caída deportiva que lo llevó del duodécimo puesto en 2022-23 al decimocuarto en 2023-24 y al decimoséptimo en 2024-25, cuando evitó el descenso por un margen mínimo.

La crisis también alcanzó a la directiva y las finanzas del club. La salida de Monchi en 2023, los constantes cambios de entrenador y la reducción de ingresos por su ausencia en Europa complicaron la reconstrucción de la plantilla. En contraste con sus años de mayor éxito, pasó de competir por puestos de Champions League a concentrar sus esfuerzos en mantenerse en Primera División.

Mientras tanto, el Betis encontró estabilidad con Manuel Pellegrini, quien asumió el banquillo en 2020. Bajo su dirección, los verdiblancos conquistaron la Copa del Rey en 2022, consiguieron clasificaciones europeas consecutivas y alcanzaron la final de la Conference League en 2025, donde cayeron ante el Chelsea.

El crecimiento deportivo también se reflejó en la consolidación de futbolistas como Isco y Pablo Fornals, piezas importantes de un proyecto que ha mantenido continuidad durante seis temporadas.

La diferencia entre ambos clubes se mantiene en la campaña 2026-27. Después de 12 jornadas, el Betis ocupa el cuarto puesto con 26 puntos y disputa la Champions League, mientras que el rival, dirigido por Luis García Plaza, aparece sexto con 18 unidades.

El Sevilla conserva una ventaja considerable en el palmarés internacional y en los enfrentamientos directos, pero el vecino llega al nuevo derbi con mejores resultados, mayor estabilidad en el banquillo y una posición más favorable en el campeonato.

El Betis busca extender su dominio reciente en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Betis llegará al derbi del próximo 21 de noviembre con una racha de tres enfrentamientos consecutivos sin perder ante el Sevilla. En marzo de 2025 consiguió una victoria 2-1 en casa, ocho meses después se impuso 0-2 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira, y en marzo de 2026 se llevó un empate 2-2 después de desperdiciar una ventaja de dos anotaciones.

El antecedente más reciente también dejó una actuación importante de Álvaro Fidalgo. Antony adelantó a los locales con una chilena y el mexicano amplió la diferencia antes del descanso, pero Alexis Sánchez e Isaac Romero consiguieron igualar el encuentro para el Sevilla. Aquel resultado mantuvo la buena racha verdiblanca, aunque evitó que encadenara su tercera victoria consecutiva en el clásico.

El nuevo enfrentamiento encontrará a ambos equipos en situaciones diferentes. El Sevilla ha conseguido una sola victoria en sus últimos cinco compromisos de LaLiga y llega después de empatar sin goles ante el Alavés. El Betis, por su parte, derrotó 2-0 al Elche en su presentación liguera más reciente y buscará aprovechar su mejor posición en la clasificación para conseguir otra victoria como visitante.

Los mexicanos que han vivido el derbi y el gol de Álvaro Fidalgo

Fidalgo celebra su primer gol con el Betis | CRISTINA QUICLER / AFP

La presencia mexicana en el derbi tiene antecedentes que se remontan a más de dos décadas. Gerardo Torrado disputó el clásico con el Sevilla en 2003, mientras que Andrés Guardado y Miguel Layún se enfrentaron en mayo de 2018, cuando el primero defendía al Betis y el segundo vestía la camiseta sevillista.

Diego Lainez también participó en la rivalidad con los verdiblancos, y Jesús ‘Tecatito’ Corona vivió su primer derbi en enero de 2022, durante un encuentro de Copa del Rey marcado por una suspensión tras el lanzamiento de un objeto desde la tribuna.

Álvaro Fidalgo se sumó a esa lista el 1 de marzo de 2026, cuando marcó su primer gol con el conjunto albiverde en el empate 2-2. El exjugador del América recibió una asistencia de Abde Ezzalzouli al minuto 37 y definió de primera intención para colocar el segundo tanto de su equipo. La anotación llegó apenas unas semanas después de su incorporación al fútbol español y durante una etapa en la que había conseguido cuatro titularidades consecutivas.

Sin embargo, su situación ha cambiado considerablemente en la temporada 2026-27. Acumula aproximadamente 95 minutos en cinco de los primeros 16 partidos oficiales del Betis, sin registrar una sola titularidad. La competencia en el mediocampo y las decisiones de Manuel Pellegrini han limitado su participación, hasta el punto de permanecer en el banquillo durante la reciente victoria contra el Elche, pese a que el entrenador utilizó sus cinco sustituciones.

El próximo derbi representa una oportunidad para recuperar protagonismo, aunque su presencia sobre el campo está lejos de estar garantizada. Ocho meses después de convertirse en goleador ante el Sevilla, regresará al escenario de una rivalidad en la que ya dejó huella, pero ahora con el desafío de volver a ganarse un lugar en la rotación verdiblanca.