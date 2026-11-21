Un fuerte movimiento telúrico encendió las alarmas en buena parte de territorio colombiano. Conozca todos los detalles.

Sismo en Perú el pasado viernes 20 de noviembre.

El centro de Perú y buena parte del norte de Sudamérica, repentinamente, fue azotada por un sismo de magnitud 6.7 el pasado viernes 20 de noviembre de 2026. El movimiento telúrico fue reportado a las 7:09 p.m. (hora local), percibiéndose fuertemente en varias localidades del país. Esto llegó al punto de sentirse ligeramente en otras capitales, tales como Quito y Bogotá.

Los primeros reportes oficiales desde Perú, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, arrojaron un saldo de personas lesionadas. Al menos 39 viviendas presentaron daños serios y grietas en diversas localidades del país, así como daños menores en hospitales, universidades y vías. El temblor, con profundidad de 129 kilómetros desató el caos en el país.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy viernes que azotó Perú y en qué ciudades se sintió?

El epicentro fue ubicado a 30 kilómetros al noreste de la localidad de Junín, en todos los Andes centrales de Perú. Al ser tan profundo el sismo, la energía llegó a países vecinos sin mayor fuerza destructiva en la superficie y sin riesgo de tsunami. Por fortuna, no hay reporte de fallecimientos.

🇵🇪 | Sismo de magnitud 6.7 se registró la noche del viernes en Junín, Perú. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas. pic.twitter.com/rS6eDKvY75 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

¿El temblor de magnitud 6.7 también se percibió en Colombia? Esto se sabe

El sismo también fue reportado en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano registró el movimiento telúrico incluso con magnitud superior (6.9). Dicho evento se sintió especialmente en edificios altos, reportando movimientos en lámparas y activación de alarmas en Bogotá, Medellín, Cali y todo el suroccidente del país. No hay daños materiales ni personas heridas por cuenta del temblor.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? ¿Colombia y Perú están en el radio?

Esta zona situada en las costas del Océano Pacífico, sin duda, concentran la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Colombia y Perú claramente forman parte directa del territorio, donde regularmente hay choques de placas tectónicas, como la de Nazca, que desató el terremoto del pasado 10 de agosto. Dichas fricciones liberan enormes cantidades de energía.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

El país se encuentra en un punto de choque constante de tres placas. Interactúan las placas de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. Estas suelen producir una fricción continua, que ha fracturado la corteza y conlleva la creación de fallas activas. En Colombia hay un registro de al menos 2.500 sismos al mes, la mayoría imperceptibles para las personas y solo detectados a través de las redes de monitoreo, con reportes del Servicio Geológico Colombiano.

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