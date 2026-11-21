En Claro Sports pueden informarse sobre los números ganadores del sorteo del MiLoto para el viernes 20 de noviembre.

MiLoto cayó en Santa Marta | Baloto oficial.

Cero y van dos veces que el MiLoto entrega su premio mayor en menos de una semana. Después de que el jueves 19 de noviembre también un participante del juego de azar acertó todas las balotas, al día siguiente vuelve y sucede. En Claro Sports les contamos todos los detalles del sorteo del viernes 20 de noviembre.

Un afortunado jugador acertó con los números 10, 26, 29, 35 y 37, llevándose un premio de $120 millones. Es la segunda vez que cae MiLoto en la ciudad de Santa Marta desde su lanzamiento. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 16 de noviembre de 2026, MiLoto registró ventas por $187.505 millones, correspondientes a 40.556.025 tiquetes. En ese mismo periodo, el juego aportó $27.093 millones al sistema de salud y pagó $65.743 millones de pesos en 3.993.745 premios.

Resultado del MiLoto de este viernes, 20 de noviembre de 2026

Números ganadores: 10 – 26 – 29 – 35 – 37

10 – 26 – 29 – 35 – 37 Premio mayor: $120 millones de pesos.

Resultado MiLoto 20 de noviembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Es muy sencillo. Todo consiste en elegir cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, le será designado un cartón automático. El premio mayor acumulado se va incrementando a medida de que no logren dar en el clavo. Si usted le atina a todo, se lleva ese monto soñado, o de lo contrario, irá aumentando su valor a medida de que tenga más aciertos.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método depende del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, dado que en caso de ganar el valor acumulado, podrá dirigirse a una sucursal principal.

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