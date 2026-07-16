Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 13 Dole – Belfort

Después de las primeras 12 jornadas, el mexicano ocupa el séptimo lugar de la clasificación general, a cinco minutos y ocho segundos del líder esloveno Tadej Pogacar

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? | Claro Sports

Isaac del Toro afrontará este viernes 17 de julio la etapa 13 del Tour de Francia 2026, una jornada de 205.8 kilómetros entre Dole y Belfort que llevará al pelotón hacia los Vosgos. La salida está programada a las 5:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la llegada se calcula alrededor de las 9:46 horas. El ciclista mexicano continuará su participación con el UAE Team Emirates-XRG, formación encabezada por Tadej Pogacar. Después de las primeras 12 jornadas, Del Toro ocupa el séptimo lugar de la clasificación general, a cinco minutos y ocho segundos del líder esloveno.

La etapa anterior terminó con victoria del belga Tim Merlier, quien superó a Jasper Philipsen en el cierre de los 179.1 kilómetros entre el Circuito de Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. El corredor del Soudal Quick-Step consiguió su tercer triunfo en la presente edición, en una llegada marcada por una caída múltiple durante los metros finales.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 13 de Dole a Belfort?

La etapa 13 se disputará el viernes 17 de julio de 2026, con salida neutralizada desde Dole a las 13:00 horas de Francia, equivalentes a las 5:00 horas del centro de México. La organización contempla una llegada a Belfort alrededor de las 17:46 horas locales, aproximadamente a las 9:46 horas en México, aunque el horario puede cambiar según la velocidad del pelotón.

Los primeros 150 kilómetros presentan un terreno menos exigente, pero la carrera comenzará a endurecerse con el Col des Croix, ascensión de tercera categoría con 5.2 kilómetros al 4.8 por ciento. Posteriormente llegará el Ballon d’Alsace, puerto de primera categoría de 8.8 kilómetros al 6.9 por ciento, cuya cima estará situada a 29.9 kilómetros de la meta.

Después de coronar el Ballon d’Alsace, los ciclistas afrontarán un descenso y un tramo final hacia Belfort. La ubicación de la última subida abre la posibilidad de una fuga, un ataque entre los favoritos o una llegada de un grupo reducido, por lo que Isaac del Toro podría desempeñar un papel importante para proteger a Pogacar y conservar su posición dentro de los diez primeros.

Este es el recorrido de la etapa 13 del Tour de Francia | www.letour.fr/es/etapa-13

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La participación de Isaac del Toro en la etapa 13 podrá verse en México por ESPN, mediante televisión de paga. La transmisión en línea estará disponible a través de Disney+ Premium, plataforma que cuenta con la cobertura del Tour de Francia 2026 para el mercado mexicano. Por su parte, en Claro Sports, tendremos para ti las mejores acciones en nuestro minuto a minuto.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

El Tour de Francia 2026 comenzó el sábado 4 de julio en Barcelona y terminará el domingo 26 de julio en los Campos Elíseos de París. La edición 113 cuenta con 21 etapas y una distancia total de 3,320.7 kilómetros, además de dos jornadas de descanso.

El programa incluye siete etapas llanas, cuatro jornadas onduladas o de media montaña, ocho etapas de montaña, una contrarreloj por equipos y una individual. Tras la llegada a Belfort, el pelotón encarará tres jornadas que pueden modificar la general: Le Markstein, Plateau de Solaison y la contrarreloj entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.

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