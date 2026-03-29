Así se juegan los Playoffs de la NBA G-League: ¿Cuándo juegan los Capitanes de la CDMX?

Capitanes de CDMX jugará su primer playoff como local en la G League; formato, cruces y calendario completo de la postemporada

Foto por KATE FRESE / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Capitanes de Ciudad de México firmaron su mejor temporada desde su llegada a la NBA G League. El equipo mexicano cerró la fase regular 2026 con récord de 24-12 y el segundo lugar de la Conferencia Oeste, su mejor resultado histórico. Esta posición les permite disputar por primera vez un partido de Playoffs como locales, el 1 de abril en la Arena CDMX enfrentarán al Rip City Remix, buscando imponer condiciones para avanzar hasta la final de conferencia.

En la parte alta del Oeste, South Bay Lakers terminó como líder con marca de 26-10, mientras que Stockton Kings y Rio Grande Valley Vipers finalizaron con récord de 23-13, por debajo de los mexicanos. Austin Spurs también cerró con 23-13, seguido por Iowa Wolves con 21-15. Los ocho equipos clasificados completan el cuadro con Rip City Remix (19-17) y San Diego Clippers (18-18).

En la Conferencia Este, Osceola Magic concluyó la fase regular en la cima con 26-10, seguido por Greensboro Swarm (24-12). Cleveland Charge y Raptors 905 terminaron con 23-13, mientras que Motor City Cruise registró 22-14. La clasificación se completa con Capital City Go-Go (19-17), Maine Celtics (18-18) y Long Island Nets (18-18).

Los 16 equipos avanzan a un formato de eliminación directa desde la primera ronda, programada entre el 31 de marzo y el 1 de abril, con todos los cruces definidos por posición en la tabla. Cada llave se disputa en casa del equipo mejor sembrado, de acuerdo con su récord en temporada regular.

El calendario de la postemporada se desarrolla en un periodo corto, con semifinales de conferencia el 3 de abril y finales de conferencia el 5 de abril. La serie por el campeonato está programada entre el 8 y el 13 de abril, bajo un formato distinto al resto de las rondas.

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¿Cuál es el formato de los Playoffs de la NBA G-League?

El sistema de competencia establece un cuadro de 16 equipos, distribuidos en dos conferencias con ocho franquicias cada una. Todos los equipos clasificados inician desde los cuartos de final, sin rondas de descanso, con enfrentamientos definidos por su posición en la tabla general dentro de cada conferencia.

Las tres primeras rondas, cuartos de final, semifinales y finales de conferencia, se disputan a partido único. El equipo con mejor récord en temporada regular funge como local, lo que determina la sede de cada encuentro. Este esquema se mantiene hasta definir a los campeones de conferencia.

Las Finales de la NBA G League se juega bajo un formato al mejor de tres partidos, con calendario 1-1-1. El equipo con mejor marca tiene la ventaja de abrir la serie en casa y, en caso de ser necesario, disputar el tercer juego como local.

Cruces y fechas de los Playoffs de la G-League

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Cuartos de Final (31 de marzo y 1 de abril): Maine Celtics vs Greensboro Swarm Capital City Go-Go vs Cleveland Charge Motor City Cruise vs Raptors 905 Long Island Nets vs Osceola Magic Iowa Wolves vs Stockton Kings Rip City Remix vs Capitanes CDMX Austin Spurs vs Rio Grande Valley Vipers San Diego Clippers vs South Bay Lakers

Semifinales de Conferencia (3 de abril) : Maine Celtics/Greensboro Swarm vs Capital City Go-Go/Cleveland Charge Motor City Cruise/Raptors 905 vs Long Island Nets/Osceola Magic Iowa Wolves/Stockton Kings vs Rip City Remix/Capitanes CDMX San Diego Clippers/South Bay Lakers vs Austin Spurs/Rio Grande Valley Vipers

: Finales de Conferencia (5 de abril)

Finales NBA G League (8, 10 y 13 de abril): Juego 1: 8 de abril Juego 2: 10 de abril Juego 3 (si es necesario): 13 de abril



¿Cuándo juegan los Capitanes de la CDMX en los Playoffs de la G-League?

Los Capitanes de Ciudad de México disputan su partido de cuartos de final el miércoles 1 de abril a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en la Arena CDMX ante Rip City Remix. El encuentro corresponde a la primera ronda de la Conferencia Oeste y se define en un solo juego.

El equipo capitalino llega como segundo sembrado del Oeste con récord de 24-12, lo que le permite jugar como local en esta instancia. En caso de avanzar, su siguiente partido se disputará el 3 de abril en las semifinales de conferencia, también a eliminación directa en casa.

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