Aurora vs Achuapa en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y Achuapa por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Guatemala.

Aurora Achuapa, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Aurora FC y Achuapa, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El encuentro se disputará este domingo 29 de marzo en el Estadio Guillermo Slowing, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes para mejorar su posición en la tabla y cambiar su presente en el campeonato.

Aurora llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Malacateco en la jornada anterior. El conjunto capitalino acumula tres derrotas y un empate en sus últimos partidos, con ocho goles en contra y dos a favor. Actualmente se ubica en la undécima posición con 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y seis derrotas. El duelo representa una oportunidad para volver a sumar y encontrar mayor regularidad.

Por su parte, Achuapa viene de perder 0-2 ante Mictlán y atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas. En ese tramo, el equipo cebollero anotó un gol y recibió diez. Además, la situación en la tabla anual por la permanencia lo obliga a sumar fuera de casa. Con 15 puntos en la décima posición, buscará revertir el momento y conseguir un resultado positivo en esta jornada.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Achuapa hoy domingo 29 de marzo de 2026?

El encuentro entre Aurora y Achuapa está programado para el domingo 29 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Aurora vs Achuapa para la jornada 16, al momento

Ni Aurora ni Achuapa contarán con jugadores suspendidos de cara a la jornada 16 del Torneo Clausura de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Jorge Ticurú, José Luis Vivas, Lenin González, Nicolas Lovato, Daniel Baján, Gabriel Grajeda. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Jorge Ticurú, José Luis Vivas, Lenin González, Nicolas Lovato, Daniel Baján, Gabriel Grajeda. : Saúl Phillip. Achuapa: Ederson Cabezas, Randall Corado, Carlos Castrillo, Mathius Gaitán, Kevin Núñez, Edgar Macal, Yeison Carabalí, Carlos Mejía, Kevin Tiul, Jomal Williams, Derlis Aquino. DT: Álvaro García.

Antecedentes del Aurora vs Achuapa y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Achuapa:

7 de febrero de 2026 | Achuapa 2-1 Aurora | Torneo Clausura

18 de octubre de 2025 | Aurora 2-1 Achuapa | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Achuapa 1-2 Aurora | Torneo Apertura

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