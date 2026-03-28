¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 29 de marzo?

El reality deportivo más importante de México tiene un nuevo eliminado

¿Quién será el eliminado de este domingo 29 de marzo? | @ExatlonMx

El Exatlón México vivirá este domingo 29 de marzo un nuevo capítulo clave con el esperado Duelo de Eliminación, donde se definirá al expulsado número 25 de la temporada 2025. La competencia entra en una etapa decisiva, con los equipos rojo y azul luchando por mantenerse con vida rumbo a la fase final.

En esta ocasión, los hombres de ambos equipos están en riesgo, por lo que uno de ellos quedará fuera del programa. La tensión crece no solo por lo que ocurre en la competencia, sino también por la filtración que ya circula en redes sociales sobre quién podría abandonar el reality.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

De acuerdo con información difundida por sitios especializados, el eliminado de este domingo saldría de entre Villaluz, Benjamín o Humberto por parte del equipo rojo, o Leo, Koke o Alexis del equipo azul.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de la producción, estas filtraciones han generado conversación entre los seguidores del programa, quienes esperan conocer si el resultado coincide con lo adelantado en redes.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

Hasta el momento, 24 atletas han sido eliminados en la presente temporada. La lista incluye a Alex, Andrea, Aristeo, Karen, Antonio, Tanori, Luis, Vanessa, Mau Wow, Edna, Heber, Thayli, Jair, Melisa, Adrián, José, Samanta, Emilio, Dana Castro, Alejandro Aguilera, Ela, Natali, Ernesto y Dorys del Moral.

El eliminado de este domingo se sumará a esta lista, marcando un nuevo avance en la competencia rumbo a la etapa final del reality.

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

Exatlón México se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por Azteca Uno, mientras que el Domingo de Eliminación inicia a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Además, los episodios pueden seguirse en vivo a través de la plataforma digital y la aplicación oficial de TV Azteca, donde los usuarios pueden acceder a la señal en línea.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo rojo y azul

El equipo rojo cuenta con Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario ‘Mono’ Osuna, Humberto Noriega, Karol Rojas, William Arroy, César Villaluz y Benjamín Saracho.

Por su parte, el equipo azul ha sufrido bajas consecutivas y actualmente mantiene en competencia a Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Katia Gallegos y Valery Carranza, en un momento complicado que pone en riesgo su continuidad en la competencia.

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