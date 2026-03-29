N’Golo Kanté se basa en Luis Díaz y James Rodríguez para hablar de Colombia

El centrocampista del Fenerbahce también destaca el papel de los colombianos que juegan en Turquía, como Dávinson Sánchez.

N’Golo Kanté Francia / FRANCK FIFE / AFP.

La Selección Colombia tiene su segundo examen este domingo, en el marco de la fecha FIFA se enfrentará a Francia en el estadio Northwest Stadium de Landover, Maryland, nuevamente Estados Unidos arropa a la ‘Tricolor’, se espera una ola amarilla, azul y roja nuevamente en las gradas, así como sucedió el pasado jueves en Orlando.

Sin lugar a dudas la selección ‘Gala’ es una de las favoritas para quedarse con la Copa del Mundo del 2026. Línea por línea tiene jugadores bastante importantes, lo que hace pensar que los dirigidos por Didier Deschamps sean uno de los principales equipos para quedarse con el trofeo, cuando se juegue la final en Nueva Jersey el 19 de julio.

Uno de ellos es N’Golo Kanté, el mediocampista habló sobre el duelo ante Colombia: “Jugar un partido con la selección nacional siempre es importante. De los dos partidos, el de Brasil fue el más importante desde una perspectiva externa. Pero internamente, es diferente. Es una oportunidad para mostrar el trabajo realizado durante todo el año. Es la mejor manera de prepararse para el torneo”.

“En este momento creo que tal vez son los jugadores más famosos que conocemos (James Rodríguez y Luis Díaz) y en cuanto a James, creo que todos recordamos su tiempo en el Mundial de Brasil, lo que hizo en Europa”, añadió el futbolista francés en rueda de prensa.

“Tengo la oportunidad de jugar contra otros colombianos en Turquía y creo que tienen buenos equipos, lo hicieron bien durante el último año, estuvieron invictos y creo que será un gran partido, que nos puede ayudar en la competición”, ultimó el jugador del Fenerbahce.

El compromiso entre Francia y Colombia se estará jugando este domingo a partir de las 02:00 de la tarde, hora colombiana, 13:00 horas en México. Será una de las últimas pruebas de fuego de Néstor Lorenzo para terminar de pulir detalles, de cara a lo que será el debut en la Copa del Mundo, en el que enfrentará el 17 de junio a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

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