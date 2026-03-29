Bosnia y Herzegovina vs Italia, en vivo: horario y dónde ver el partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

Con una capacidad de 15 mil 600, el Stadion Bilino Polje recibirá el Bosnia y Herzegovina vs Italia, partido de repechaje, este martes 31 de marzo

¿Dónde ver en vivo Bosnia y Herzegovina vs Italia? | Claro Sports

Bosnia y Herzegovina e Italia se enfrentarán en un duelo decisivo por el repechaje rumbo al Mundial de 2026, en el que ambos se juegan su última oportunidad de clasificar. El conjunto balcánico llega impulsado tras eliminar a Gales en una dramática tanda de penales en Cardiff, donde mostró carácter al empatar en los minutos finales y forzar la prórroga, fortaleciendo así la confianza de un equipo que ha sabido competir bajo presión. Por su parte, la azzurra de Gennaro Gattuso avanzó con autoridad tras imponerse 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo, dando un paso firme hacia su objetivo, aunque con el peso de no poder permitirse otro fracaso tras quedar fuera de los dos últimos Mundiales.

Ahora, en Zenica y con el respaldo de su afición, Bosnia buscará completar la hazaña y sellar su boleto a la Copa del Mundo, apoyado en la fortaleza anímica que le dio su clasificación. Italia, en cambio, afronta el reto con la obligación de imponer su jerarquía, respaldada por figuras como Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella y Sandro Tonali, en un ambiente que promete ser hostil en el estadio Bilino Polje. Será un partido donde la intensidad y la fortaleza mental marcarán la diferencia, con dos selecciones que persiguen el mismo objetivo, pero con historias y presiones muy distintas.

Horario y dónde ver Bosnia y Herzegovina vs Italia, del repechaje mundialista

El partido entre Bosnia y Herzegovina e Italia se disputará el próximo martes 31 de marzo, en lo que representará la última oportunidad de ambas selecciones para asegurar su lugar en el Mundial de 2026, que se celebrará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio. Será un duelo decisivo en el que solo uno logrará el boleto, en un escenario de máxima tensión y sin margen de error. Además, Claro Sports te llevará el clásico minuto a minuto con todo lo que suceda dentro y fuera del terreno de juego durante este encuentro de repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

México (CDMX) : 12:15 horas | Sky Sports

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¿Qué necesita Bosnia y Herzegovina vs Italia, para clasificar al Mundial 2026?

El repechaje de la UEFA se disputó entre 16 selecciones: los doce segundos lugares de la fase de grupos y los cuatro mejores combinados que terminaron como líderes de su sector en la Nations League 2024/2025. Estas selecciones se repartieron en cuatro bombos para el sorteo del pasado 20 de noviembre celebrado en Zúrich, Suiza, del que salieron cuatro llaves compuestas por cuatro equipos cada una. Cada ruta se disputa a partido único y, después de las semifinales, sólo quedan ocho equipos que disputan cuatro boletos disponibles al Mundial de 2026.

Bosnia y Herzegovina e Italia jugarán por uno de los boletos al Mundial de 2026 en un duelo directo que no ofrecerá margen de error, ya que todo se definirá a partido único. Ninguna de las dos selecciones tendrá una segunda oportunidad, por lo que la obligación será ganar para asegurar su lugar en la Copa del Mundo. En caso de empate durante el tiempo reglamentario, el encuentro se extenderá a tiempos extra y, si la igualdad persiste, el clasificado se decidirá en la tanda de penales, donde cualquier detalle podrá marcar la diferencia.

Alineaciones probables del Bosnia y Herzegovina vs Italia

El técnico de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez, podría mantener su esquema 4-4-2, un sistema táctico que ha acompañado al equipo en su intento de conseguir uno de los últimos boletos rumbo al Mundial de 2026. En su reciente enfrentamiento ante Gales, que terminó empatado en el tiempo regular y se resolvió a su favor en la tanda de penales, el conjunto bosnio dejó buenas sensaciones, sobre todo en defensa. La doble línea de cuatro cerró espacios por dentro y protegió el área con orden, además de facilitar salidas rápidas tras recuperación.

Por su parte, Gennaro Gattuso, entrenador de Italia, ha optado por un 3-5-2 que todavía no termina de consolidarse, pero mantiene a la escuadra azzurra en la pelea por regresar a una Copa del Mundo. El sistema ofrece amplitud con los carrileros y superioridad en el mediocampo, aunque el equipo pierde equilibrio en defensa tras la pérdida del balón. Gattuso busca ajustar esos detalles para darle mayor solidez a su propuesta en los momentos clave.

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Armin Gigović, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Esmir Bajraktarević, Ermedin Demirović, Edin Džeko.

Nikola Vasilj, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Armin Gigović, Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Esmir Bajraktarević, Ermedin Demirović, Edin Džeko. Italia: Gianluigi Donnarumma, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini, Federico Dimarco, Sandro Tonali, Manuel Locatelli, Nicolò Barella, Matteo Politano, Mateo Retegui y Moise Kean.

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