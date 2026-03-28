Posibles alineaciones del Llaneros vs Once Caldas por la Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports se pueden enterar de toda la antesala del juego entre Llaneros y Once Caldas.

Llaneros vs Once Caldas, previa | Claro Sports

La Liga BetPlay Dimayor 2026-I sigue con sus acciones. Por la fecha número 14, Llaneros hace las veces de local en el Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé para enfrentar al Once Caldas de Manizales. Dos clubes que viven realidades completamente diferentes en este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Alejandro Morález, Francisco Meza, Juan David Pertuz, Kevin Rincón; Jhojan Escobar, Néider Ospina, Juan José Ramírez; Luis Miranda, Carlos Barreiro y Jhonnier Blanco. D.T.: José Luis García.

Posible alineación de Once Caldas para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Jáder Quiñónes, Robert Mejía, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Felipe Gómez. D.T.: Hernán Darío Herrera.

¿Cómo y dónde ver Llaneros vs Once Caldas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé arrancará a las 8:30 p.m. del domingo 29 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol y Win Sports TV. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del Llaneros

25.03.2026 | América de Cali 0-0 Llaneros | Fecha 13.

17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta | Fecha 12.

13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros | Fecha 11.

09.03.2026 | Llaneros 2-0 Jaguares | Fecha 16 (reprogramado).

Últimos partidos del Once Caldas

21.03.2026 | Once Caldas 1-4 Millonarios | Fecha 13.

18.03.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Once Caldas | Fecha 12.

13.03.2026 | Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto | Fecha 11.

06.03.2026 | Deportivo Cali 0-2 Once Caldas | Fecha 10.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Árbitro central: Wilmar Montaño (Cundinamarca) .

. Asistente 1: Jorge Sanna (Norte de Santander).

Jorge Sanna (Norte de Santander). Asistente 2: Jeferson Arias (Quindío).

Jeferson Arias (Quindío). Cuarto árbitro: Jhon Parra (Meta).

Jhon Parra (Meta). VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Keiner Jiménez (Cesar). AVAR: Ferney Ossa (Antioquia).

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