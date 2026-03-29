Suecia vs Polonia, en vivo: horario y dónde ver el partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

Suecos y polacos se juegan el boleto a la Copa del Mundo, a partido único en la Strawberry Arena de Solna

Suecia vs Polonia van por el boleto al Mundial 2026. | Claro Sports

Llegó la hora de la verdad para Suecia y Polonia, cuando se vean las caras en la final de la lleva B del repechaje de la UEFA este martes 31 de marzo: el ganador estará en el Mundial del 2026 como parte del Grupo F, donde ya los esperan Países Bajos, Japón y Túnez.

Este importante partido se llevará a cabo en la Strawberry Arena de Solna, teniendo su silbatazo inicial en punto de las 12:45 horas del centro de México. En caso de haber empate al finalizar los noventa minutos, se irán directo a los penaltis para definir al ganador, por lo que no habrá tiempos extra.

Suecia afronta este compromiso con el objetivo de volver a una Copa del Mundo, luego de no clasificar a tres de las últimas cuatro ediciones, siendo Rusia 2018 su participación más reciente. El equipo europeo buscará aprovechar su condición de local para dar un paso firme rumbo al torneo de 2026.

Por su parte, Polonia intentará asegurar su presencia en la próxima cita mundialista y alcanzar así su tercera clasificación consecutiva, algo que no consigue desde hace cuatro décadas. El conjunto polaco llega tras imponerse a Albania en la fase previa, en un partido donde logró revertir el marcador.

Horario y dónde ver Suecia vs Polonia del repechaje mundialista

El partido, de vida o muerte, entre Suecia y Polonia comenzará a las 12:45 horas de la Ciudad de México (13:45 horas de Colombia y 12:45 horas de Centroamérica). El enfrentamiento lo podrás ver a través de la señal de Sky Sports.

¿Qué necesitan Suecia o Polonia para clasificar al Mundial 2026?

Al tratarse de una eliminatoria directa, a partido único, lo único que necesitan ambos equipos es ganar el juego por el marcador que sea, ya sea en el tiempo regular o en la tanda de penaltis. El conjunto que lo consiga irá directo al Mundial del 2026.

Ambas selecciones arriban con resultados positivos en el repechaje, Suecia tras vencer a Ucrania y Polonia luego de su triunfo en Varsovia sobre Albania. El encuentro definirá a uno de los equipos que ingresará a la fase de grupos de la competencia que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Alineaciones probables del Suecia vs Polonia

No hay tiempo para dudas ni para errores. Suecia y Polonia se juegan la vida y el boleto al Mundial del 2026 en un solo partido, en el que sólo uno de ellos dirá ‘presente’ en la justa de junio próximo.

Suecia: Nordfeldt, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson, Johansson, Ayari, Karlström, Nygren; Elanga y Gyökeres.

Polonia: Grabara, Kędziora, Bednarek, Kiwior, Zieliński, Szymański, Cash, Zalewski, Kamiński, Pietuszewski y Lewandowski.

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