Chequia vs Dinamarca, en vivo: horario y dónde ver el partido del repechaje rumbo al Mundial 2026

Checos y daneses definen al rival de la selección mexicana en la próxima Copa del Mundo

Chequia vs Dinamarca, en vivo repechaje por boleto al Mundial 2026 | Claro Sports

Chequia y Dinamarca están listos para definir el boleto al Mundial 2026. Este martes 31 de marzo, en el Generali Arena de Praga, ambas selecciones se miden en la final de la Ruta D del repechaje de la UEFA con el objetivo de avanzar a la máxima justa del fútbol. El representativo que gane será rival de México en la fase de grupos, instalándose en el Grupo A.

Tanto checos como daneses calificaron a la repesca de Europa después de finalizar en la segunda posición de sus respectivos grupos en eliminatorias. Chequia fue sublíder del Grupo L con 16 puntos (cinco triunfos, un empate y dos derrotas), seis menos respecto al líder Croacia; Dinamarca fue segundo del C con 11 unidades (tres victorias, dos igualdades y un descalabro), dos debajo de Escocia.

Los dirigidos por Miroslav Koubek superaron la fase de semifinales del repechaje desde la vía de los penaltis, luego de empatar 2-2 con Irlanda en 120 minutos. El equipo checo igualó un 0-2 en contra y llevó la definición al alargue con un gol de Ladislav Krejci al 86′.

Del otro lado los comandados por Brian Riemer no tuvieron contratiempos para vencer 4-0 a Macedonia del Norte, gracias a los goles de Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen (2) y Christian Norgaard.

Horario y dónde ver Chequia vs Dinamarca del repechaje mundialista

El partido entre Chequia y Dinamarca, correspondiente a la final del repechaje de la UEFA, se disputará este martes 31 de marzo a las 12:45 horas (tiempo del centro de México). Este juego es parte de la Ruta D de la repesca y la selección ganadora se instalará en el Grupo A del Mundial 2026, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

¿Qué necesitan Chequia o Dinamarca para clasificar al Mundial 2026?

Tanto Chequia como Dinamarca están a una victoria de clasificar a la Copa del Mundo de 2026. Ambas selecciones vienen de ganar su llave de semifinal frente a Irlanda (4-3 en penaltis tras un empate 2-2 en 120 minutos) y Macedonia del Norte (4-0) respectivamente, por lo que un triunfo este martes les otorgaría el boleto a la próxima justa mundialista a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe recordar que en caso de que Chequia y Dinamarca empaten al final de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán tiempos extras para definir el pase. Si la paridad se mantiene, conoceremos al equipo mundialista a través de la tanda de penaltis.

Alineaciones probables del Chequia vs Dinamarca

Tanto Chequia como Dinamarca no presentarían modificaciones en su alineación respecto a sus partidos de semifinal. A continuación las alineaciones probables de ambos equipos para este martes 31 de marzo:

Chequia.- Matej Kovar, Robin Hranac, Ladislav Krejci, Tomas Holes, Lukas Provod, Vladimír Darida, David Jurasek, Vladimir Coufal, Patrik Schick, Pavel Sulc y Tomas Chory.

Matej Kovar, Robin Hranac, Ladislav Krejci, Tomas Holes, Lukas Provod, Vladimír Darida, David Jurasek, Vladimir Coufal, Patrik Schick, Pavel Sulc y Tomas Chory. Dinamarca.- Mads Hermansen, Christian Norgaard, Victor Nelsson, Joakim Maehle, Alexander Bah, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Mow Froholdt, Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund.

Te puede interesar: