Enes Kanter Freedom se declara prospecto para el Draft de la WNBA 2027

Tras revisar las normativas de elegibilidad de la liga, Freedom manifestó su intención de poner a prueba la aplicación de estas reglas

Enes Kanter quiere jugar en la WNBA | Foto por KENT SMITH / GETTY IMAGES VIA AFP

Enes Kanter Freedom volvió a colocarse en el centro de la conversación en el mundo del basquetbol. El exjugador de la NBA anunció este viernes que se declara oficialmente prospecto para el Draft de la WNBA de abril de 2027, una decisión que rápidamente generó reacciones debido a que nunca ha formado parte del basquetbol profesional femenino.

Freedom, quien disputó 11 temporadas en la NBA y fue seleccionado con la tercera elección global del Draft de 2011, explicó que tomó la decisión después de revisar las actuales directrices de elegibilidad de la liga. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde aseguró que su intención es poner a prueba la aplicación de las reglas de la WNBA. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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