¡Alarma en México! Cristo Navarrete sale en camilla ante Canadá mientras se disputa el boleto a Los Angeles 2028

El portero mexicano sufrió un golpe durante la semifinal ante Canadá y tuvo que abandonar el encuentro apenas al minuto 13

México perdió a Navarrete en un partido que puede dar el boleto olímpico | Imago7

La selección mexicana sub 20 recibió un golpe inesperado durante la semifinal del Campeonato de Concacaf ante Canadá. Cristo Navarrete tuvo que abandonar el partido por lesión apenas al minuto 13, después de intentar continuar pese a las molestias provocadas por una acción ocurrida durante los primeros minutos. El guardameta terminó saliendo del terreno de juego mientras México perdía 0-1 y buscaba mantenerse con vida en la pelea por llegar a Los Angeles 2028.

Las primeras señales de preocupación aparecieron desde el minuto 7, cuando el cuerpo médico del Tricolor tuvo que ingresar al campo para revisar al arquero mexicano. Navarrete había sufrido un fuerte golpe y mostró molestias que pusieron en duda su continuidad. Aunque logró permanecer algunos minutos más en el encuentro, el dolor no desapareció y volvió a necesitar atención médica poco después.

La situación se complicó al minuto 12. Navarrete volvió a caer sobre el césped y esta vez quedó claro que no podría continuar en el encuentro. El portero tuvo que abandonar la cancha en camilla, mientras los integrantes de la selección mexicana seguían atentos a su estado. Hasta ese momento, no existía un diagnóstico oficial sobre la lesión ni sobre el tiempo que podría permanecer fuera de actividad.

Un minuto después se concretó la modificación. Álex Diego tuvo que realizar su primer cambio obligado y mandó al terreno de juego a Artemio Olvera, quien ingresó para ocupar la portería mexicana. La modificación llegó en un escenario complicado para el Tricolor, que ya estaba abajo en el marcador y necesitaba reaccionar para buscar un lugar en la final del Premundial Sub-20.

El incidente adquiere mayor relevancia por lo que está en juego en esta edición del campeonato regional. México ya aseguró su boleto al Mundial sub 20 de 2027 tras alcanzar las semifinales, pero ahora persigue otro objetivo: regresar al torneo olímpico de fútbol varonil. El certamen de Concacaf funciona también como clasificatorio para Los Angeles 2028 y el campeón obtendrá el boleto olímpico disponible, debido a que Estados Unidos tiene su lugar asegurado como país anfitrión.

Por esa razón, superar a Canadá representa para México mantener abierta la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos. Una victoria en semifinales colocaría al Tricolor en el partido decisivo por el título y, con ello, a un solo triunfo de conseguir la plaza para Los Ángeles. La lesión de Navarrete obligó así al equipo mexicano a afrontar buena parte de uno de sus partidos más importantes del torneo con Artemio Olvera bajo los tres postes.

A falta de conocer el alcance de la lesión, la atención queda puesta en el estado físico de Cristo Navarrete y en la respuesta de México dentro del terreno de juego. El guardameta intentó permanecer después del golpe, pero finalmente tuvo que dejar su lugar al minuto 13. Para el Tricolor, la semifinal ante Canadá no solamente representa la oportunidad de disputar el título de Concacaf: también es el paso que necesita superar para seguir persiguiendo el regreso del fútbol mexicano a unos Juegos Olímpicos.

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