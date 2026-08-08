Jáminton Campaz habla de su futuro ante el interés del América: “Todo está abierto”

El futbolista colombiano habló sobre su futuro, mientras Jorge Almirón dejó abierta la posibilidad de su salida de Rosario Central

Las Águilas buscan un refuerzo mundialista | Imago 7

El mercado de fichajes se encuentra en uno de sus momentos de mayor actividad, con distintos equipos en busca de incorporaciones para reforzar sus plantillas de cara a la temporada que ya está en marcha. En ese escenario, el América continúa buscando una pieza más y uno de los nombres que ha tomado fuerza es el de Jáminton Campaz.

El futbolista colombiano pertenece a Rosario Central y ha sido relacionado con el conjunto de Coapa, que ya habría presentado un par de ofertas por el jugador para intentar concretar su llegada.

La situación volvió a tomar relevancia este viernes, cuando Rosario Central se enfrentó a Aldosivi. Campaz comenzó el encuentro en el banquillo, pero ingresó como sustituto y terminó siendo determinante al marcar el gol que le dio el triunfo a su equipo.

Después del encuentro, Jorge Almirón, director técnico de Rosario Central, fue cuestionado sobre la situación de Campaz y la posibilidad de que el futbolista abandone el club en este mercado de fichajes. El entrenador dejó abierta la puerta ante un eventual movimiento. “Lo de Campaz, bien, nosotros lo queremos mucho, el grupo lo quiere mucho, es un gran tipo. Son cosas que pasan en el fútbol y yo hablé con él y lo que más quiere estar bien”, señaló Almirón.

El estratega también destacó la relación que el colombiano mantiene con Rosario Central, sus compañeros y la afición, al señalar que Campaz es uno de los futbolistas reconocidos dentro de la institución. “Él está muy agradecido con los compañeros, obviamente, con la gente, es una persona muy, muy reconocida, un jugador muy reconocido a la ciudad”, agregó.

Por su parte, el propio Jáminton Campaz habló sobre su futuro después del partido ante Aldosivi. En declaraciones para TNT Sports Argentina, el jugador evitó confirmar cuál será su siguiente paso y aseguró que permanece abierto a las distintas posibilidades. “Aquí estamos, para seguir sumando. Todo está abierto, si es la hora de seguir, seguimos. Si es la hora de jugar, jugamos”, expresó.

De esta manera, el futuro de Campaz permanece abierto mientras el América continúa en la búsqueda de un refuerzo para su plantilla. Rosario Central, por ahora, cuenta con el colombiano, quien este viernes respondió dentro de la cancha al marcar el tanto del triunfo ante Aldosivi.

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