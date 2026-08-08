Solari señala el desgaste de Pumas tras caer ante Cincinnati: “La localía siempre pesa”

Solari mencionó el cansancio por los constantes viajes y confirmó que Sebastián Córdova recibió atención médica tras sufrir una lesión en la rodilla

Pumas cayó 2-0 ante FC Cincinnati en la Leagues Cup y quedó en una posición comprometida dentro del torneo. Tras el partido, Esteban Solari puso el foco en las condiciones de la competencia y señaló que la localía de los equipos de la MLS puede marcar diferencia frente a clubes mexicanos que acumulan traslados durante varios días.

El entrenador universitario consideró que el encuentro fue parejo y que su equipo generó ocasiones suficientes para competir por otro resultado. “Creo que el partido fue muy igualado. Por momentos tuvimos el control. En el primer tiempo tuvieron dos situaciones de gol e hicieron una, mientras nosotros generamos varias”, explicó.

Solari evitó utilizar los viajes como una justificación, aunque reconoció que el desgaste puede influir. “La localía siempre pesa y más cuando uno viene viajando, como nos pasó a nosotros, que nos fuimos a Juárez hace ya ocho días y estamos todavía dando vueltas en aviones y sin parar”, declaró.

El técnico añadió que esa situación forma parte de las diferencias que encuentra en la Leagues Cup. “Eso por ahí también te pesa un poco, pero no es excusa. Creo que se compite muy bien acá también en la MLS”, señaló.

Sobre el desarrollo del partido, Solari sostuvo que Pumas tuvo momentos en los que logró presionar en campo rival y recuperar el balón en zonas altas. “Vi a mi equipo con las líneas altas, tratando de presionar muchas veces al rival en su campo y sacándole la pelota”, comentó.

El entrenador también reconoció que los errores volvieron a tener impacto en el marcador. Cincinnati abrió la cuenta al cierre del primer tiempo y sentenció el partido en tiempo añadido, dos momentos que Solari relacionó con desconcentraciones.

“Cometimos errores en el final del primer tiempo y en el final del segundo que nos costaron el partido”, afirmó. El técnico recordó que situaciones similares ya habían ocurrido en el encuentro anterior y pidió corregirlas de cara a los siguientes compromisos.

Pese a la derrota, Solari valoró que el equipo haya producido opciones de gol. “Generamos ocho o nueve ocasiones que no pudimos concretar y eso habla de que el equipo tiene volumen de juego”, explicó.

El entrenador también se refirió a la lesión de Sebastián Córdova, quien salió del campo con una molestia en la rodilla. “Tuvo un episodio donde se le enganchó la rodilla. Está bien y tiene buenas sensaciones, pero hay que esperar el estudio de mañana”, informó.

Te puede interesar: