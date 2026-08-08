Elizondo confía en Tigres para el duelo ante Vancouver: “El equipo va creciendo en confianza”

Tigres mantuvo vivas sus aspiraciones en la Leagues Cup tras vencer a Minnesota FC en una tanda de penales después de empatar sin goles

Los Tigres mantienen con vida sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup, luego de superar en penales al Minnesota FC tras empatar 0-0 durante los 90 minutos. El resultado permitió al conjunto felino sumar un punto extra, aunque nuevamente dejó dudas en el aspecto ofensivo.

La falta de contundencia volvió a ser uno de los principales problemas de Tigres durante el encuentro, al no conseguir marcar pese a las oportunidades generadas. El equipo avanzó en la tanda de penales, pero el empate sin goles volvió a evidenciar la necesidad de encontrar mayor efectividad frente al arco rival.

El técnico interino Hernán Elizondo reconoció que el tema de las contrataciones no está dentro de sus responsabilidades y señaló que trabaja con el plantel que actualmente tiene a disposición.

“Sinceramente, el tema de contrataciones no es algo que a mí me compete. Probablemente, tantos entrenadores que han estado aquí en mi lugar te van a decir lo mismo. Estamos teniendo llegadas, esperemos, insisto, que muy pronto las concretemos. Entonces, realmente es un tema que yo desconozco. Trabajamos con el gran grupo de jugadores que tenemos y así seguiremos insistiendo con ellos”, comentó.

Elizondo también destacó la fortaleza mental de sus futbolistas y aseguró que el equipo mantiene la confianza de cara al partido que disputará el próximo martes en el Estadio Universitario ante Vancouver, encuentro en el que Tigres buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

“Mentalmente son unos muchachos muy fuertes, créemelo. Definitivamente, por ahí nos estuvo faltando hoy un poquito la contundencia. Tuvimos algunos ataques de superioridad numérica que no pudimos concretar. Yo pienso que el equipo va creciendo en confianza. Yo sé que no ha llegado el triunfo que tanto estamos buscando, pero tácticamente, de acuerdo a lo que pretendemos con los muchachos y el cuerpo técnico, creo que vamos sumando poco a poco”, explicó.

El estratega confía en que el factor de la localía pueda ayudar al equipo a conseguir el resultado que necesita en la última jornada. Tigres recibirá a Vancouver el martes en el Volcán, donde buscará obtener el triunfo y los puntos necesarios para asegurar su presencia en los cuartos de final.

“El martes próximo, en casa, podamos lograr ese triunfo que todo el mundo quiere, que todos queremos, sobre todo seguir jugando de lo que hoy para arriba de una mejor manera. Lógicamente, pues yo invito a la gente a que vaya a apoyar al equipo y poder sacar el resultado, insisto, el triunfo, los tres puntos que nos puedan asegurar por ahí llegar a los cuartos de final”, añadió.

Por último, Elizondo habló sobre lo que representa para él dirigir por primera vez a Tigres en el Estadio Universitario. El técnico interino reconoció que se trata de una oportunidad especial, al tener la posibilidad de estar al frente del equipo de sus amores en su tierra y ante su gente.

“Me siento muy afortunado, muy bendecido. Estoy seguro que en las gradas, lógicamente, estará mi familia, muchos amigos que tengo que me han estado apoyando mucho en esta semana. Entonces, para mí será un privilegio poder dirigir al ahora sí que al equipo de mis amores, en mi tierra, en mi casa, en mi estadio, con mi gente. Entonces, estoy totalmente contento con lo que va a pasar el martes. Insisto, ojalá lo cristalicemos de una buena manera”, concluyó.

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