Richard Ríos pone el ritmo del Benfica

El volante colombiano, Richard Ríos, fue el goleador y la figura de Benfica ante Casa Pia en la Primeira Liga.

Richard Ríos celebrando con Benfica | Foto por FILIPE AMORIM / AFP

Continúa la acción en las mejores ligas europeas y el fútbol de Portugal no se queda atrás. Por la jornada número 28 de la Primeira Liga, Benfica visitó a Casa Pia en búsqueda de tres puntos que lo acercaran a la lucha por el título nacional. No obstante, los comandados por Richard Ríos no pudieron pasar del empate.

Eso sí, Richard Ríos fue fundamental para evitar una catástrofe en el equipo de José Mourinho. El volante colombiano anotó el primer y único gol de su equipo en el partido al minuto 68. Luego, Rafael Brito puso tablas en el marcador y el encuentro no pudo decretar a un ganador.

Un resultado bastante frustrante para un equipo que tiene obligación y responsabilidad de siempre estar cerca del título local. Actualmente, el conjunto del portugués José Mourinho es tercero de la clasificación con 66 unidades y se encuentra a siete puntos del primer lugar.

Así le fue a Richard Ríos ante Casa Pia

Richard Ríos fue titular y disputó la totalidad del encuentro entre Benfica y Casa Pia. El volante ‘tricolor fue la figura del partido y tuvo una incidencia bastante importante en lo bueno que dejaron los ‘dragones rojos’ para esta jornada. Ahora bien, ese rendimiento individual no fue suficiente para darle tres puntos a su equipo.

Un gol, tres remates, 57 de 65 pases acertados, 15 pases en el último tercio, cuatro de seis pases largos completados, 100 % de efectividad en sus regates, seis recuperaciones y nueve de 16 duelos ganados, fueron los números que dejaron al colombiano como la gran figura del enfrentamiento.

Con esta nueva anotación, Richard Ríos ya acumula dos tantos en la Primeira Liga, uno en la UEFA Champions League y otros dos en la Copa de Portugal. Un total de cinco anotaciones y cinco asistencias para lo que va de temporada en el Benfica. Datos y estadísticas que lo dejan muy bien parado teniendo en cuenta que es su primera experiencia en el fútbol europeo.

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