¿Cuántas mexicanas han jugado en la WNBA? Gabriela Jaquez encabeza la nueva generación rumbo al Draft 2026

La campeona de la NCAA se encamina al Draft 2026 y se perfila para ampliar una lista histórica aún reducida en la liga profesional

Gabriela Jaquez, a las puertas de llegar a la WNBA | Reuters

Gabriela Jaquez ganó el campeonato nacional de la NCAA 2026 con UCLA y se consolidó como una de las principales prospectas rumbo al Draft de la WNBA de este lunes 13 de abril que será celebrado en Nueva York. La alera mexicana lideró la final ante South Carolina con 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, en un partido donde las Bruins se impusieron 79-51 para conquistar el primer título femenil en la historia del programa.

A nivel internacional, Jaquez ya es parte de la selección mexicana. Debutó en 2024 en el clasificatorio rumbo al Mundial, donde promedió 21.8 puntos por partido y se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo. En ese proceso, México enfrentó rivales de la zona FIBA Américas en torneos oficiales, con la alera como eje del sistema. Su decisión de representar al cuadro tricolor, pese a su formación en Estados Unidos, la posiciona como una figura clave en el desarrollo del baloncesto femenil nacional.

Estas actuaciones la posicionan para ser seleccionada en este 13 de abril en Nueva York. Jaquez llega tras cerrar su etapa universitaria como campeona y con promedios de 13.5 puntos, 5.5 rebotes y 39% en tiros de tres en su última temporada con UCLA. En ese contexto, se perfila como una selección dentro de la primera ronda, con equipos que buscan perfiles versátiles en la posición de alera.

De concretarse su selección, Jaquez se unirá a una lista aún limitada: solo tres jugadoras con sangre mexicana han disputado minutos en la WNBA. Su llegada no solo ampliaría ese registro, también consolidaría una transición generacional en la presencia mexicana dentro de la liga.

Evina Westbrook: la primera presencia mexicoamericana en la liga

Evina Westbrook jugó en la WNBA desde 2022 tras ser seleccionada por Seattle Storm en el Draft de ese año. La base nacida en Albany, Oregón, debutó en la liga ese mismo año y tuvo participación con Minnesota Lynx y Washington Mystics durante la temporada, en un contexto donde fue utilizada como jugadora de rotación.

En 2023, Westbrook continuó su recorrido en la WNBA con Phoenix Mercury y Los Angeles Sparks, sumando 18 partidos en total durante la temporada. Su rol se mantuvo dentro de la rotación, con participación limitada en minutos pero presencia constante en diferentes franquicias. Ese mismo año también jugó en México con Libertadores de Querétaro en la LNBPF, manteniendo actividad competitiva en dos ligas.

Su vínculo con México proviene de su madre. Aunque representó a Estados Unidos en categorías juveniles, se mantiene como la primera presencia nacional en la WNBA. Tras una lesión en 2024, retomó su carrera internacional en 2025 en Israel.

Raina Perez: ingreso por excepción y transición fuera de la duela

Raina Perez disputó la temporada 2022 de la WNBA con Seattle Storm tras firmar inicialmente un contrato de entrenamiento. La base nacida en Arizona, de ascendencia mexicana, no fue seleccionada en el Draft, pero logró ingresar al roster bajo un contrato de hardship durante la temporada regular, mecanismo utilizado por la liga para cubrir bajas por lesiones. Participó en un partido oficial, donde sumó dos minutos.

Su ingreso a la liga se dio después de una carrera universitaria en la que jugó con Northern Arizona, Cal State Fullerton y North Carolina State. Con las Wolfpack encestó el tiro decisivo para ganar el título de la ACC en 2021. Aunque su paso por la liga fue breve, logró cumplir el objetivo de competir en el máximo nivel del baloncesto femenil.

Tras su etapa como jugadora, Perez optó por una transición temprana hacia el cuerpo técnico. En años posteriores trabajó como asistente en programas de la NCAA División I, incluyendo UC Riverside, Rice University y Portland State.

Lou López-Sénéchal: la primera nacida en México en jugar la WNBA

Lou López-Sénéchal se convirtió en 2024 en la primera jugadora nacida en México en disputar minutos en la WNBA. Originaria de Guadalajara, fue seleccionada en la quinta posición del Draft 2023 por Dallas Wings, siendo la mexicana mejor ubicada en la historia del reclutamiento. Su debut en la liga se produjo tras superar una lesión de rodilla que la dejó fuera durante toda su primera temporada.

En la campaña 2024, participó en 27 partidos con Dallas Wings, con un promedio de 4.6 minutos por juego. Su llegada se dio después de una carrera universitaria que incluyó Fairfield University y posteriormente UConn, donde registró 44% en tiros de tres.

A nivel internacional, López-Sénéchal ha representado a Francia en competencias FIBA, debido a su formación en Europa tras salir de México en su infancia. En paralelo a su paso por la WNBA, ha desarrollado su carrera profesional en España con el Jairis, donde ha mantenido producción ofensiva constante. Su caso marcó un precedente directo para jugadoras nacidas en México dentro del sistema profesional estadounidense.

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