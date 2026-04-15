El Heat de Jaime Jaquez Jr. se derrumba y queda fuera del Play In en un final cardiáco

Miami estuvo a segundos de ganar en el tiempo regular y en la prórroga, pero Charlotte remontó dos veces y avanzó en el Este

Charlotte venció a Miami en tiempo extra | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Miami Heat de Jaime Jaquez Jr. cayó 127-126 ante los Charlotte Hornets en tiempo extra en el juego 9-10 del Play-In en al Conferencia Este. En una noche en la que estuvo a segundos de avanzar tanto en el cierre del tiempo regular como en la prórroga, el equipo de la Florida dijo adiós a su temporada. Dos ventajas en los últimos instantes, dos posesiones mal defendidas y una eliminación inmediata.

Tras un inicio apretado, el partido cambió por completo para el Heat, Bam Adebayo salió en el segundo cuarto tras una acción polémica Lamelo Ball que derivó en lesión en la zona lumbar y no volvió al juego. Miami perdió a su referente obligando a reorganizar su estructura ofensiva y defensiva durante más de tres cuartos.

A pesar del golpe, el equipo compitió. Davion Mitchell lideró con 28 puntos y seis asistencias, Tyler Herro aportó 23 puntos con 6 de 6 en libres, y Andrew Wiggins sumó 27 unidades con cuatro triples. En la pintura, Kel’el Ware sostuvo el rebote con 19 totales y cinco bloqueos. Jáquez completó una actuación de control: 13 puntos, seis rebotes y ocho asistencias.

El juego fue de rachas. Charlotte encontró su mejor momento al cierre del tercer cuarto con un parcial que le dio ventaja, pero Miami respondió en el último periodo con una racha que lo colocó nuevamente al frente. A partir de ahí, el encuentro se convirtió en un intercambio de golpes en el que cada posesión empezaba a tener peso de eliminación.

Con 28 segundos, Jaquez puso el 112-108 a favor de la visita. En la siguiente posesión, Brandon Miller respondió con triple para el 112-111. Con 13 segundos, el Heat convirtió dos libres y dejó el 114-111. Sin embargo, en la última jugada, Coby White empató con un triple punteado para el 114-114. Miami tuvo la última bola, pero falló el intento final y el juego se fue a tiempo extra.

COBY WHITE TIES THE GAME 🎯



WHAT A SHOT!



114-114.

10.8 TO PLAY. pic.twitter.com/MWCQbWOVtd — NBA (@NBA) April 15, 2026

En la prórroga, el Heat volvió a tomar el control, y lo volvió a perder. Tras irse abajo en el inicio, el equipo volvió a venir de atrás. Con 13 segundos por jugar, y ventaja de dos puntos para Charlotte, Lamelo Ball perdió el balón en un intento de pase. Después, el equipo de casa cometió una falta sobre el triple, que mandó a Herro a la línea con tres triples.

El escolta acertó los tres, y puso a Miami en ventaja de un punto, con 9 segundos en el reloj. Charlotte pidió tiempo fuera y ejecutó la jugada definitiva. Ball atacó el centro de la defensa y convirtió la bandeja del 127-126 con 4.7 segundos por jugarse. Miami aún tuvo una posesión más, pero no pudo finalizar. El Heat había estado a segundos de ganar dos veces y perdió ambas.

THE HORNETS WIN 🚨



LAMELO GO-AHEAD BUCKET.

BRIDGES BLOCK TO SEAL IT.



CHARLOTTE WILL PLAY FOR THE EAST 8-SEED ON FRIDAY! pic.twitter.com/SwhbsXGskZ — NBA (@NBA) April 15, 2026

Con la victoria, Charlotte mantiene viva su temporada. Los Hornets avanzaron en el Play In y enfrentarán al perdedor del duelo entre Orlando y Philadelphia por el último boleto a Playoffs del Este. En caso de avanzar, se medirán al primer sembrado, Detroit. Por su parte, Miami queda eliminado tras una noche definida por dos cierres mal ejecutados y una oportunidad que se le escapó en los detalles.

Te puede interesar