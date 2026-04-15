Lakers se preparan para los playoffs con la incertidumbre de Luka Doncic

Los Lakers se enfrentan a los playoffs contra los Rockets sin Reaves ni Doncic, cuyas lesiones siguen siendo un misterio.

Lakers sigue a la espera de Luka Doncic | IMAGN IMAGES via Reuters

A dos días del comienzo de su serie de primera ronda en los playoffs de la NBA, el entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick, se refirió este martes a la situación de dos jugadores clave que aún se recuperan de lesiones: Luka Doncic y Austin Reaves. En su primera práctica de preparación para el partido inaugural contra los Houston Rockets, Redick señaló que ambos jugadores siguen fuera de acción de manera indefinida, sin novedades sobre sus fechas de regreso.

“Ellos están fuera indefinidamente”, afirmó Redick a los medios. “No voy a tener una actualización esta semana. Están fuera indefinidamente”. La declaración subraya la incertidumbre que rodea la situación médica de ambos jugadores, quienes son fundamentales para el esquema de los Lakers.

Austin Reaves, quien se recupera de un esguince de oblicuo izquierdo de grado 2, estuvo presente en las instalaciones del equipo y, aunque no participó activamente en los ejercicios de la práctica, realizó lanzamientos de tiros libres con el resto de los jugadores. Fuentes cercanas a la organización indicaron que el tiempo estimado de recuperación de Reaves podría ser de entre cuatro y seis semanas, lo que pone en duda su disponibilidad para la primera ronda de los playoffs.

Por otro lado, Luka Doncic sigue en España, donde recibe tratamiento para una distensión de isquiotibiales de grado 2. Se espera que regrese a Los Ángeles el viernes, justo antes del primer partido contra los Rockets, programado para el sábado. Aunque la lesión de Doncic ha generado preocupación, su retorno a la cancha para el primer juego de la serie sigue siendo una posibilidad.

A pesar de las ausencias de Reaves y Doncic, los Lakers contarán con la presencia de LeBron James, quien fue reconocido como el Jugador de la Semana en la Conferencia Oeste y ha liderado al equipo con una destacada actuación en la recta final de la temporada regular. Sin embargo, Redick dejó claro que el equipo no depende exclusivamente de James. “Creo que tenemos otras opciones, no solo se trata de él teniendo el balón y enfrentando una defensa establecida en cada posesión”, explicó el entrenador, sugiriendo que buscarán variar sus jugadas según las alineaciones y coberturas de los Rockets.

El equipo de Redick se ha estado preparando intensamente para lo que se espera sea una serie complicada contra los Rockets, quienes cuentan con jugadores destacados como Kevin Durant y el All-Star Alperen Sengun. En las prácticas de esta semana, Redick ha centrado la atención en la defensa del rebote, área en la que los Rockets sobresalen. “Cuidar el balón y bloquear correctamente, esa será la clave de la serie”, afirmó Redick, reconociendo la importancia de los aspectos tácticos para ganar.

El centro suplente Jaxson Hayes, quien volvió a la práctica después de perderse los últimos cuatro partidos debido a un dolor en el pie izquierdo, destacó la relevancia del trabajo en los rebotes. Hayes, que jugó en la Universidad de Texas, dijo que el ejercicio de bloqueo le recordó sus días en la universidad y lo considera crucial para enfrentar a los Rockets, que lideran la liga en rebotes totales y ofensivos. “Sé que puedo impactar el juego con mi energía: corriendo, consiguiendo rebotes, y bloqueando a los grandes”, mencionó Hayes.

A medida que se acerca el primer partido de la serie contra Houston, los Lakers siguen afinando su preparación. La práctica de este martes, que incluyó un entrenamiento físico riguroso para evaluar cargas y explosividad, fue solo un primer paso en la fase de ajustes. “Queremos alcanzar ciertos umbrales, y lo logramos”, destacó Redick, aludiendo a las mediciones del rendimiento de sus jugadores durante la práctica. Con la incertidumbre sobre la participación de Reaves y Doncic, los Lakers tendrán que confiar en su profundidad de plantilla y en el trabajo colectivo para afrontar los retos que les esperan en los playoffs.

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