Nikola Jokić, el genio indefendible que cambió la NBA: “Si fuera sencillo, todo el mundo lo haría”

El tres veces MVP de la NBA habló con Claro Sports sobre la evolución del básquetbol, su crecimiento como jugador y el legado que espera dejar a las futuras generaciones.

Nikola Jokić no necesitó llegar a la NBA como una de las primeras selecciones del Draft para convertirse en una figura del básquetbol mundial. El serbio, elegido por los Denver Nuggets en la posición 41 de 2014, construyó una carrera que incluye tres premios al Jugador Más Valioso, un campeonato de la NBA y el reconocimiento como MVP de las Finales de 2023. Pero más allá de los títulos y las estadísticas, su impacto está relacionado con una forma de interpretar el juego que ha transformado las responsabilidades de un poste.

A sus 31 años, Jokić se ha consolidado como uno de los jugadores más influyentes de su generación. Su capacidad para organizar el ataque, generar oportunidades para sus compañeros y controlar el ritmo de los partidos ha cambiado la percepción sobre lo que puede hacer un jugador de su posición. En entrevista exclusiva con Claro Sports, el serbio y nuevo embajador de Sprite, reflexionó sobre su trayectoria, los cambios que ha experimentado el básquetbol y lo que espera que las futuras generaciones aprendan de su carrera.

El serbio fue cuestionado sobre qué es lo primero que analiza cuando un equipo considera que ha encontrado la fórmula para detenerlo. Lejos de señalar un movimiento específico, explicó que sus decisiones dependen de las condiciones que encuentra en cada posesión: “Depende de quién me esté defendiendo, si es un jugador más pequeño o más grande, si me hacen una doble marca o no, si estoy en un buen día de tiro o no. Depende de muchas cosas. No es una respuesta sencilla. Si fuera sencillo, creo que todo el mundo lo haría”, afirmó.

De una elección de segunda ronda a convertirse en figura mundial

El camino de Jokić comenzó lejos de los reflectores que suelen acompañar a las futuras estrellas de la NBA. Originario de Sombor, Serbia, llegó a Denver en 2015 y fue desarrollando un estilo que combinó las responsabilidades tradicionales de un jugador interior con habilidades habitualmente asociadas a los bases. Con el paso de las temporadas se convirtió en el principal organizador ofensivo de los Nuggets. Su capacidad para repartir asistencias, identificar los movimientos de sus compañeros y aprovechar los espacios que dejan las defensivas transformó el funcionamiento de Denver y lo llevó a conquistar el primer campeonato de la franquicia en 2023.

Sus tres premios MVP, conseguidos en 2021, 2022 y 2024, confirmaron su impacto individual. Sin embargo, sus números también reflejan una particularidad: Jokić no necesita ser el máximo anotador de un partido para determinar su desarrollo. Durante la temporada 2025-26 hizo historia al convertirse en el primer jugador de la NBA en liderar simultáneamente la liga en promedios de rebotes y asistencias.

Nikola Jokić explica cómo ha cambiado el básquetbol en los últimos diez años

Una de las reflexiones centrales de la entrevista exclusiva con Claro Sports surgió cuando el serbio fue cuestionado sobre qué entiende actualmente del básquetbol que desconocía cuando conquistó su primer premio MVP.

Su respuesta no se limitó a su evolución individual. Jokić aseguró que el deporte ha atravesado varias transformaciones desde su llegada a la NBA: “Creo que el básquetbol ha cambiado muchísimo. En los últimos diez años ha cambiado como cuatro veces. El tamaño de los jugadores, las diferentes tácticas y los distintos estilos de juego”, explicó.

Para el jugador de Denver, la aparición de nuevas habilidades y alternativas ofensivas ha acelerado el desarrollo del deporte hasta el punto de que las estrategias actuales podrían cambiar en un periodo muy corto: “Los diferentes jugadores han inventado nuevos movimientos y nuevas jugadas. El básquetbol está evolucionando muy rápido. Creo que el próximo año o dentro de dos años puede ser completamente diferente”, añadió.

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El legado que Nikola Jokić quiere dejar a las futuras generaciones

Después de conquistar los principales reconocimientos individuales y colectivos de la NBA, una de las preguntas planteadas por Claro Sports estuvo relacionada con el futuro: ¿qué le gustaría que aprendiera un joven basquetbolista que observara sus videos dentro de 20 años?

La respuesta del serbio dejó de lado los campeonatos, los récords y sus actuaciones individuales: “Creo que entender el juego, entender a tus compañeros, entender a quién estás defendiendo. Simplemente comprender la sencillez del juego. Creo que así es como yo juego”, afirmó.

Nikola Jokic, jugador de los Denver Nuggets | AFP

La declaración resume una de las características que han acompañado su carrera. Mientras otros jugadores construyen su impacto principalmente a partir de su capacidad anotadora o sus condiciones físicas, Jokić ha convertido la lectura de las situaciones en una de sus principales herramientas.

Su propuesta se basa en identificar las ventajas que aparecen en cada posesión y encontrar soluciones a partir de los movimientos de los demás jugadores. Esa capacidad le ha permitido convertirse en uno de los referentes del ataque de Denver y ampliar las posibilidades de la posición de poste dentro del básquetbol moderno.

La evolución personal de Jokić todavía no termina

Aunque su trayectoria ya incluye un lugar entre los jugadores más reconocidos de su generación, Jokić considera que todavía existen diferentes aspectos de su rendimiento que puede mejorar: “Siempre hay espacio para mejorar. Quizá necesitas mejorar tu cuerpo, tu condición física o tu tiro. No puedo elegir solamente una cosa”, declaró.

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Lejos de plantearse una transformación de su estilo, el serbio aseguró que su objetivo para el futuro y la próxima temporada de NBA que inicia este 20 de octubre, consiste en conseguir avances respecto a la campaña anterior: “Creo que si regreso siendo un poco mejor que el año pasado, voy a estar contento y satisfecho. Eso significaría que mejoré respecto al año anterior”, agregó. La filosofía de Jokić refleja una carrera construida sobre el aprendizaje y la adaptación. Después de más de una década en la NBA, el jugador de Denver considera que el juego continuará evolucionando y que su capacidad para comprender esos cambios seguirá siendo fundamental.

Su legado ya incluye campeonatos, premios individuales y registros históricos. Sin embargo, cuando piensa en cómo quiere ser recordado dentro de 20 años, Nikola Jokić coloca por encima de todos esos reconocimientos una enseñanza: entender el básquetbol y encontrar la manera más sencilla de jugarlo.

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