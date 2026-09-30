The Last Dance: Jersey de Michael Jordan de las Finales de 1998 se vende por más de 12 millones de dólares

La prenda fue utilizada en el Juego 3 ante Utah Jazz, encuentro que Chicago ganó por 42 puntos

Michael Jordan vistió este jersey en las Finales de la NBA en 1998 | JOOPITER

Una de las prendas más vinculadas con la última etapa de Michael Jordan en los Chicago Bulls alcanzó una cifra millonaria en una subasta. El jersey blanco que utilizó durante el Juego 3 de las Finales de la NBA de 1998 se vendió por 12.26 millones de dólares, una cantidad que volvió a colocar los artículos del exjugador entre los objetos deportivos de mayor valor para los coleccionistas.

La camiseta formó parte de la subasta “Driven to Greatness”, organizada por JOOPITER, y había sido valuada previamente entre 10 y 15 millones de dólares. La puja terminó dentro de ese rango y superó la marca que ya pertenecía al propio Jordan por otra prenda utilizada durante aquellas mismas Finales.

Jordan portó este jersey el 7 de junio de 1998 durante el Juego 3 contra Utah Jazz, una noche que quedó registrada dentro de la historia de las Finales. Chicago se impuso 96-54 para tomar ventaja de 2-1 en la serie, con una diferencia de 42 puntos que permanece como la mayor registrada en un partido por el campeonato de la NBA.

El jersey pertenece al último campeonato de Michael Jordan con los Bulls

Michael Jordan terminó aquel encuentro con 24 puntos, cuatro rebotes, tres asistencias, dos robos y un bloqueo en poco más de 32 minutos. Chicago también limitó a Utah a 30 por ciento de efectividad en tiros de campo y provocó 26 pérdidas de balón durante una victoria que terminó por marcar el rumbo de la serie.

Los Bulls terminaron por conquistar aquellas Finales en seis partidos y Jordan levantó su sexto campeonato de la NBA y su sexto premio como MVP de las Finales. Ese título representó además el cierre de la dinastía de Chicago encabezada por Jordan, Scottie Pippen y el entrenador Phil Jackson.

El valor de la camiseta también estuvo relacionado con su escasez. Se trata de la única camiseta blanca de local de Jordan utilizada en las Finales de 1998 que se conoce públicamente, además de contar con el parche correspondiente a las Finales de aquella temporada y documentación sobre su procedencia.

La venta también permitió a Jordan superar su propio registro en este tipo de artículos. La camiseta roja que utilizó en el Juego 1 de las Finales de 1998 se había vendido por 10.1 millones de dólares en 2022, cifra que hasta ahora representaba el mayor precio pagado por un jersey utilizado en un partido de NBA.

Con los 12.26 millones de dólares pagados por la camiseta del Juego 3, la prenda estableció una nueva referencia para los jerseys utilizados en la NBA. La cifra, sin embargo, permanece por debajo del récord general para una camiseta deportiva usada en competencia, correspondiente a una de Babe Ruth que alcanzó 24.12 millones de dólares en 2024.

La pieza también está asociada con la temporada que años después fue retomada en el documental The Last Dance. Las Finales de 1998 fueron las últimas que Jordan disputó con Chicago y concluyeron con el sexto campeonato de los Bulls en ocho temporadas, tras vencer nuevamente al Utah Jazz.

Casi tres décadas después de aquel Juego 3, la camiseta volvió a tener protagonismo, ahora fuera de la duela. Su venta por 12.26 millones de dólares confirma el valor que mantienen los objetos relacionados con la etapa final de Michael Jordan en Chicago, especialmente aquellos utilizados durante su último campeonato con los Bulls.