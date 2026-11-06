El goleador Daniel Mosquera lidera las caras nuevas en la Selección Colombia para enfrentar a Chile

El combinado nacional enfrentará a los australes en dos compromisos: el primero en Cali y el segundo en Santiago.

Daniel Mosquera con Hellas Verona/ NurPhoto via AFP/ Davide Casentini.

El director técnico Néstor Lorenzo confirmó este viernes 6 de noviembre la convocatoria de la Selección Colombia para los dos últimos partidos del 2026. Será doble enfrentamiento contra Chile, el primer sorbo será en la ciudad de Cali y el segundo en Santiago para darle finiquito a este año entre altos y bajos.

El estratega argentino quiso mantener una base de futbolistas que han estado bajo su mando en estos años, otros que se ganaron también un puesto después de la Copa América y lo más reciente, tras la disputa del Mundial 2026. Se ven caras como la de Jhon Arias, Camilo Vargas, Gustavo Puerta, Luis Javier Suárez, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez entre otros.

Sin embargo las caras nuevas también vale la pena resaltarlas, porque son aquellos jugadores, especialmente juveniles, que empezarán a sumar su granito de arena para esta ‘Tricolor’ que como retos venidero en el 2027 enfrentará las primeras jornadas de las Eliminatorias de la CONMEBOL con miras al Mundial del 2030 y también la Copa América del 2028.

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Daniel Fernando Mosquera Bonilla

El delantero del Hellas Verona es el que más llama la atención de esta nueva convocatoria de Néstor Lorenzo. Meritoriamente el artillero nacido en Quibdó, Chicó venía remando desde su club para una oportunidad en el combinado nacional, no obstante había otros goleadores en su mejor momento, con proceso de años anteriores y por tal motivo no habría recibido el llamado.

Mosquera ha tenido pasos por E. Chaikovskiy de Rusia, Barranquilla F.C, Llaneros E.F de Venezuela, Universidad Central de Venezuela, América de Cali, Atlético Bucaramanga, equipo en el que más ha brillado en el fútbol colombiano, y en julio del 2024 fue transferido al Hellas Verona de Italia, equipo en el que no para de hacer goles.

En la actual temporada 2026/25 el cuadro italiano infortunadamente descendió, sin embargo cuenta con las habilidades del artillero colombiano, quien en la actual campaña se ha reportado con 7 anotaciones en 6 partidos y con 385 minutos, inclusive se reportó con 3 dobletes consecutivos: ante Catanzaro, Modena y LR Vicenza entre septiembre y octubre.

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Juan David Arizala Micolta

Oriundo de El Charco, Nariño recibe su primer llamado a la Selección Colombia de Mayores. Juega como lateral o extremo izquierdo y tras el cambio generacional que está haciendo Néstor Lorenzo en esa posición defensiva, tras la ausencia en las últimas convocatorias de Déiver Machado y Johan Mojica, le cae muy bien esta primera oportunidad al profesional de 21 años.

Con trayectoria en divisiones inferiores de la ‘Tricolor’, en la que ha jugado en Campeonato Sudamericano Sub-20 y el Mundial de esta categoría en 2025, en el cual el equipo de César Torres logró un decoroso tercer lugar. Meses después fue transferido desde Independiente Medellín al Udinese de Italia, actualmente ha jugado 7 partidos, sumando 190 minutos.

Camilo Andrés Mena Márquez

El último de los debutantes en convocatorias con la Selección Colombia de Mayores es Camilo Mena, juega como extremo derecho, nació en Concordia, Antioquia, surgió de la cantera de Tigres F.C de Colombia, también pasó por Deportivo Pereira, Valmiera de Letonia, Jagiellonia Białystok, Lechia y Korona Kielce de Polonia. Una verdadera cara nueva, ya que tal vez muchos hinchas de la ‘Tricolor’ no lo tienen en el radar y podría dar una grata sorpresa.

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